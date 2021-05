BREAKING NEWS | Anunt BOMBA al lui Sumudica: "Am refuzat FCSB!" Ce a vorbit cu Becali

Sumudica a respins oferta lui Gigi Becali de a-l urma pe Toni Petrea la FCSB.

Antrenorul a intervenit in direct la Digisport si a facut anuntul. In platou se afla Mircea Lucescu. Luce a vrut sa afle imediat daca Sumudica s-a inteles cu FCSB. "Ai semnat?" - l-a intrebat Lucescu. "Of, nea Mircea, ce dor imi e de vocea asta! Ce dor mi-e de vocea asta, ah!", si-a inceput Sumudica raspunsul, apoi a dezvaluit ca l-a refuzat pe Becali.

"Sunt linistit, am decis sa nu fac acest pas. Sunt un antrenor liber in continuare. Episodul FCSB a luat sfarsit, nu exista nicio varianta sa antrenez aceasta echipa. Am avut o discutie cu Gigi Becali. Din cauza unor neconcordante legate de staff si alte probleme am decis sa nu colaboram. E cel mai bine si pentru Becali, si pentru Sumudica. Sufleteste, eram indoit. Profesional, mi-as fi dorit sa fac performanta si sa lucrez la un club care-ti ofera toate conditiile. Sufleteste, n-am putut sa fac pasul", a spus Sumudica la Digisport.

"N-o sa putem colabora niciodata", a anuntat Sumudica.

"Nu am facut nicio licitatie. Din respect pentru Gigi Becali si pentru ce inseamna prietenia mea cu el... nu vreau s-o stricam, sa existe disensiuni. Am stat, m-am gandit, cel mai bine e sa-si vada fiecare de drumul lui in viata", a completat antrenorul.