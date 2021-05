BREAKING NEWS | Becali a spus tot! De ce i-a refuzat Sumudica oferta: "Cum sa-i dau afara pe astia dupa ce m-am rugat de ei sa vina?" Reactie de ultima ora

99% s-a transformat in 0% dupa numai cateva ore. Becali l-a ratat pe Sumudica.

Patronul FCSB spune ca negocierile s-au impotmolit din cauza ca Sumi i-a cerut alt staff. Becali a refuzat sa renunte la preparatorul fizic Thomas Neubert si la antrenorul de portari Marius Popa. Milionarul nu crede ca Sumudica a folosit oferta FCSB pentru a negocia cu Craiova sau CFR. "Mi-a spus ca are din Golf o varianta de un milion si jumatate", spune Becali.

"S-a ajuns la 'nu' pentru ca el a zis ca vine cu staff-ul lui, 4 persoane. Eu nu ii dau afara pe Neubert si pe Popa. Ne-am rugat de ei sa vina si acum ii dam afara? El a vrut cu staff-ul. 'Bine, Gigi, nu mai vin!' 'Hai, noroc!' Asta i-am zis.

Daca nu stia cum lucrez eu, accepta oferta aseara, trimitea contractul? Trimitea buletinul, contractul? Ce, eram nebun sau ce? Partea cu staff-ul a contat. El a vrut sa vina cu staff-ul, eu nu. E posibil dupa presiunea aia cu suporterii de la Giulesti, presiunea cu Mustata, cu sacandalurile... Mi-a zis ca pierde multa simpatie daca vine.

Mi-a spus ca are oferta de un milion si jumatate din Arabia. Nu mai are rost sa spun eu ce ii ofeream. Am auzit si eu ca merge la Craiova, dar nu stiu sigur. I-am dat contractul sa-l vada. Mi s-a zis ca e dat pe acolo si pe acolo, cum ar veni la licitatie... Mi-a dat cuvantul lui de onoare ca n-a facut asa ceva. De ce sa arati contractul ca sa licitezi? Spui cat vrei si gata.

Sunt discutii colaterale, nu pot sa spun ca-l vrea Craiova. Un fin al lui Rotaru negociaza cu el, dar nu Rotaru. Daca nu ai confirmarea cu Rotaru, nu poti sa zici ca-l vrea Rotaru. Eu acum spun barfe! S-a jurat ca nu merge la CFR. Sunt multe zvonuri, multe barfe. Nu stiu nimic sigur. Ce stiu sigur, e ca a vrut sa vina cu staff-ul si eu nu am acceptat. Daca era de licitat, venea la mine si imi zicea ca vrea mai mult. Mi-a zis ca visul lui e sa antreneze cu mine patron. Ramanem prieteni foarte buni, dar nu vom colabora niciodata. Uite, zic si eu ca el!", a spus Becali la Digisport.