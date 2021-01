LOVITURA DURA pentru Ianis pentru superderby-ul cu Celtic! Presa din Scotia il anunta REZERVA, in ciuda prestatiilor de SENZATIE din ultimele meciuri

Liderul din Scotia se intalneste cu campioana en-titre pe teren propriu!

Primul meci al anului pentru Rangers este unul de foc, impotriva lui Celtic! Echipa lui Steven Gerrard o primeste pe teren propriu pe campioana Scotiei, dupa ce in tur a invins cu 2-0!

Cu toate ca a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Rangers in ultimele 4 etape, cu doua goluri si doua pase de gol, Ianis Hagi este anuntat rezerva de presa din Scotia pentru superderby-ul cu Celtic.

Daily Record anunta ca revenirea lui Ryan Kent in primul 11 este inevitabila, motiv pentru care Ianis ar urma sa fie lasat pe banca, in ciuda prestatiilor extrem de bune din finalul anului. In meciul tur, Hagi nu a jucat niciun minut cu Celtic.

"Ianis Hagi a confirmat ca merite sa faca parte din primul 11 cu forma sa buna si continua sa contribuie cu goluri si assisturi. Revenirea lui Ryan Kent pare inevitabila tinand cont de ritmul sau si forma buna, romanul s-ar putea sa trebuiasca sa se multumeasca cu un loc pe banca", anunta sursa citata.

Echipa probabila a lui Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Helander, Barisic - Davis, Kamara - Kent, Aribo, Roofe - Morelos