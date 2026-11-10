Jaqueline Cristian (28 de ani, 81 WTA) trăiește unul dintre cei mai grei ani pe care i-a avut până acum, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis.

Jaqueline Cristian, a doua operație la același genunchi drept, în 2026

Absentă în a doua jumătate a sezonului, din cauza unei operații la genunchiul drept, pe care a trebuit să o sufere în luna iulie, sportiva clasată pe locul 81 în clasamentul mondial a anunțat, în partea finală a perioadei de recuperare, o surpriză uriașă: Jaqueline Cristian a recurs la încă o intervenție chirurgicală asupra aceluiași genunchi drept, în urmă cu zece zile.

În ciuda acestui eveniment, Jaqueline Cristian se arată cu moralul ridicat și încrezătoare că va putea redeveni curând aptă de joc, în vederea startului noului sezon, conform anunțului făcut discret pe Instagram, prin intermediul unei postări care expiră în 24 de ore.