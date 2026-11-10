Jaqueline Cristian (28 de ani, 81 WTA) trăiește unul dintre cei mai grei ani pe care i-a avut până acum, în cariera de jucătoare profesionistă de tenis.
Jaqueline Cristian, a doua operație la același genunchi drept, în 2026
Absentă în a doua jumătate a sezonului, din cauza unei operații la genunchiul drept, pe care a trebuit să o sufere în luna iulie, sportiva clasată pe locul 81 în clasamentul mondial a anunțat, în partea finală a perioadei de recuperare, o surpriză uriașă: Jaqueline Cristian a recurs la încă o intervenție chirurgicală asupra aceluiași genunchi drept, în urmă cu zece zile.
În ciuda acestui eveniment, Jaqueline Cristian se arată cu moralul ridicat și încrezătoare că va putea redeveni curând aptă de joc, în vederea startului noului sezon, conform anunțului făcut discret pe Instagram, prin intermediul unei postări care expiră în 24 de ore.
„Greaua moștenire” a genunchiului drept, accidentat sever la Doha, în 2022
Jaqueline Cristian a acuzat dureri cronice în prima parte a sezonului 2026, dar a reușit, în ciuda acestora, să stabilească un vârf de carieră în clasament, în acest an, locul 28, ocupat în luna mai.
2025 a fost cel mai bun an al sportivei Jaqueline Cristian în turneele de mare șlem, reușind trei calificări în turul trei, la Melbourne, Paris și New York, performanțe care au arătat că Jaqueline Cristian a depășit cu brio accidentarea teribilă suferită în Qatar.
A reînvățat să meargă, în urma accidentării grave, suferite în Orient
În februarie 2022, la Doha, Jaqueline Cristian a suferit o accidentare groaznică, într-un meci cu Daria Kasatkina, sportiva din țara noastră trecând, ulterior, printr-o reconstrucție de ligament încrucișat și menisc.
Cristian a leșinat de patru ori, din cauza durerilor, a stat cinci săptămâni în cârje și a reînvățat să meargă, așa cum a dezvăluit într-un interviu acordat exclusiv Sport.ro, în 2022.