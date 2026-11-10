GALERIE FOTO La trei săptămâni de la divorț, Svitolina a fost umilită în Turneul Campioanelor

La trei săptămâni de la divorț, Svitolina a fost umilită în Turneul Campioanelor Tenis
Marcu Czentye
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Elina Svitolina, învinsă categoric de campioana de la Roland Garros.

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Elina SvitolinaMirra AndreevaTurneul CampioanelorTenis WTA
Din articol

Elina Svitolina a suferit o înfrângere drastică în primul meci oficial jucat de la anunțul divorțului de Gael Monfils.

Jucătoarea ucraineană, clasată pe locul 6 în ierarhia WTA, a cedat cu 6-4, 6-0, în fața rusoaicei Mirra Andreeva, număr 3 mondial, în prima etapă a fazei grupelor Turneului Campioanelor.

Mirra Andreeva „a măturat” cu Elina Svitolina, în setul doi

Pe hardul de la Indian Wells, Svitolina și-a pierdut serviciul de patru ori și nu a reușit niciun break pe serviciul adversarei, în cele 71 de minute ale jocului.

În următoarele două etape, Svitolina are nevoie de victorii contra cehoaicei Karolina Muchova, respectiv bielorusei Arina Sabalenka, pentru a se gândi cu șanse adevărate la calificarea în semifinalele competiției.

Elina Svitolina

  • Svitolina monfils dublu mixt
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Principalele favorite, în aceeași grupă

În urma retragerii de ultim moment a Elenei Rybakina, din cauza unei boli virale, Arina Sabalenka și Mirra Andreeva au rămas principale favorite la câștigarea trofeului.

Tragerea la sorți a fost făcută înainte ca sportiva din Kazahstan să afle că nu este aptă de joc, în consecință Sabalenka și Andreeva participă în aceeași grupă.

Locul Rybakinei a fost preluat de Marta Kostyuk, cealaltă sportivă ucraineană din top 10 mondial. Linda Noskova a depășit-o pe Kostyuk, 6-2, 6-4, în prima etapă.

Mirra Andreeva

  • Ruse andreeva t3 2026
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De ce sunt supărați unii fani ai tenisului pe Elina Svitolina

Remarcile negative despre ucraineanca Elina Svitolina au venit după ce lumea a aflat că aceasta i-ar fi comunicat telefonic decizia de a intenta divorț, când era deplasată în China, zile în care Gael Monfils se afla acasă, în Dubai, îngrijind-o pe fiica Skai.

Pretinsa lipsă de curaj sau tact despre care s-a vorbit, în cazul Elinei Svitolina, nu doar că a pus-o într-o lumină proastă, efect pe care Monfils a încercat să îl neutralizeze, dar fanii tenisului s-au plâns inclusiv de faptul că acea sincronizare a grăbit finalul carierei lui Monfils, lucru încuviințat din declarațiile publice ale celor doi.

Absentând de la turneele pe care le avea programate în Lyon și Paris, Gael Monfils nu s-a putut retrage conform planului inițial făcut, în fața fanilor de acasă, iar, câteva zile mai târziu, iubitorii „sportului alb” au mai primit o veste care o face pe Svitolina să cadă în ochii unora: Elina Svitolina se află în California, unde participă la Turneul Campioanelor de la Indian Wells.

Deși mizele sportive și financiare sunt mult mai mari, în cazul acestei întreceri - în raport cu cele două turnee din Franța ratate de Monfils, care ar fi însemnat mai mult din punct de vedere simbolic -, unii fani ai tenisului văd în comportamentul Elinei Svitolina o lipsă de empatie, în contextul în care i-a comunicat lui Monfils decizia divorțului cu o sincronizare nefericită, care l-a afectat, sportiv, doar pe fostul soț și care a știrbit finalul unei cariere de peste douăzeci de ani în tenis.

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