În următoarele două etape, Svitolina are nevoie de victorii contra cehoaicei Karolina Muchova, respectiv bielorusei Arina Sabalenka, pentru a se gândi cu șanse adevărate la calificarea în semifinalele competiției.

Pe hardul de la Indian Wells, Svitolina și-a pierdut serviciul de patru ori și nu a reușit niciun break pe serviciul adversarei, în cele 71 de minute ale jocului.

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Tragerea la sorți a fost făcută înainte ca sportiva din Kazahstan să afle că nu este aptă de joc, în consecință Sabalenka și Andreeva participă în aceeași grupă.

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De ce sunt supărați unii fani ai tenisului pe Elina Svitolina

Remarcile negative despre ucraineanca Elina Svitolina au venit după ce lumea a aflat că aceasta i-ar fi comunicat telefonic decizia de a intenta divorț, când era deplasată în China, zile în care Gael Monfils se afla acasă, în Dubai, îngrijind-o pe fiica Skai.

Pretinsa lipsă de curaj sau tact despre care s-a vorbit, în cazul Elinei Svitolina, nu doar că a pus-o într-o lumină proastă, efect pe care Monfils a încercat să îl neutralizeze, dar fanii tenisului s-au plâns inclusiv de faptul că acea sincronizare a grăbit finalul carierei lui Monfils, lucru încuviințat din declarațiile publice ale celor doi.

Absentând de la turneele pe care le avea programate în Lyon și Paris, Gael Monfils nu s-a putut retrage conform planului inițial făcut, în fața fanilor de acasă, iar, câteva zile mai târziu, iubitorii „sportului alb” au mai primit o veste care o face pe Svitolina să cadă în ochii unora: Elina Svitolina se află în California, unde participă la Turneul Campioanelor de la Indian Wells.

Deși mizele sportive și financiare sunt mult mai mari, în cazul acestei întreceri - în raport cu cele două turnee din Franța ratate de Monfils, care ar fi însemnat mai mult din punct de vedere simbolic -, unii fani ai tenisului văd în comportamentul Elinei Svitolina o lipsă de empatie, în contextul în care i-a comunicat lui Monfils decizia divorțului cu o sincronizare nefericită, care l-a afectat, sportiv, doar pe fostul soț și care a știrbit finalul unei cariere de peste douăzeci de ani în tenis.