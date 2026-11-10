VIDEO EXCLUSIV Marius Lăcătuș, gest de mare clasă în cantonamentul Stelei! Dezvăluirile lui Mihai Dedu

Marius Lăcătuș, gest de mare clasă în cantonamentul Stelei! Dezvăluirile lui Mihai Dedu Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Dedu a povestit un episod cu Marius Lăcătuș din cantonamentul Stelei.

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Marius LacatusMihai DeduSteaua
Din articol

Mihai Dedu este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din prezent, aparițiile sale la Pro TV fiind de fiecare dată la superlativ. În ciuda faimei dobândite, puțină lume știe că jurnalistul a făcut sport de performanță.

Marius Lăcătuș, gest de mare clasă în cantonamentul Stelei! Dezvăluirile lui Mihai Dedu

Mai exact, Mihai Dedu a făcut atletism de performanță, probele sale fiind cele de 400 de metri și 400 de metri garduri. Pe când făcea sport la cel mai înalt nivel, jurnalistul a avut onoarea să împartă cantonamentele cu nume grele, cel mai pertinent exemplu fiind reprezentat de componenții echipei Steaua, care tocmai câștigaseră Cupa Campionilor Europeni.

Prezentatorul Pro TV a fost invitatul lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan în ediția de luni, 9 noiembrie, a emisiunii „Fața la Joc!”.

Printre subiectele abordate s-a numărat și perioada sa din sport. În stilul caracteristic, Mihai Dedu a amintit de un episod memorabil dintr-un cantonament de la Forban, acolo unde se afla alături de fotbaliștii de la Steaua.

După ce s-a terminat antrenamentul, fotbaliștii au consumat inclusiv porțiile de mâncare alocate atleților. Cum echipa se bucura de un statut uriaș, lui Mihai Dedu i-a fost rușine să ceară explicații sau porția sa de friptură.

Iolanda Balaș a remarcat acest aspect și a vrut să se asigure că toată lumea primește de mâncare. Din nefericire, la bucătărie nu mai era nicio porție de friptură. Văzând ce s-a întâmplat, Marius Lăcătuș a dat dovadă de o empatie ieșită din comun, oferindu-i lui Mihai Dedu propria-i mâncare.

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„S-a terminat antrenamentul, nea Imi (n.r. – Emerich Jenei) era cu băieții într-o parte. Antrenori la Steaua mi-au fost doamna Ioli (n.r - Iolanda Balaș) și colonelul Soter. Eram într-o parte acolo și fotbaliștii, vagabonzi, știi cum... Erau fripturile la Steaua așa (n.r. – arată cu palma că erau mari), ieșeau din farfurie! 

Probabil că ei au coborât la masă, că îi lăsa nea Imi (n.r. – Emerich Jenei) la o bericică, o ceva... poate și un șpriț, asta nu țin minte exact, dar știu că nu se supăra. Ei câștigaseră deja Cupa Campionilor. Și ăștia cred că au mâncat și din porțiile noastre, ale atleților, iar mie mi-a fost jenă să le spun. 

Și mă vede doamna Ioli și zice: «Da’ tu... Mihai, nu mănânci friptura? Băi, pune mâna și mănâncă friptura, că altfel cazi pe munții ăștia!». «Nu, că stați... că...». «Băi!». Se duce la bucătărie și se întoarce așa, cătrănită, că i-au spus ăia că nu mai sunt fripturi. 

Gherasim, Lăcă (n.r. – Marius Lăcătuș), Bumbi (n.r. – Adrian Bumbescu) și Tudorel Stoica au venit mai târziu. Ei aveau fripturile. Și a auzit Lăcătuș trecând pe lângă mesele noastre și s-a dus – mi se face pielea de găină – și zice: «Ia, mă, băiatule și mănâncă aici!». Mi-a dat friptura lui, mă! Ce vorbești, mă?”, a povestit Mihai Dedu la „Fața la Joc!”.

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