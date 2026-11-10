Mihai Dedu este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din prezent, aparițiile sale la Pro TV fiind de fiecare dată la superlativ. În ciuda faimei dobândite, puțină lume știe că jurnalistul a făcut sport de performanță.

Marius Lăcătuș, gest de mare clasă în cantonamentul Stelei! Dezvăluirile lui Mihai Dedu

Mai exact, Mihai Dedu a făcut atletism de performanță, probele sale fiind cele de 400 de metri și 400 de metri garduri. Pe când făcea sport la cel mai înalt nivel, jurnalistul a avut onoarea să împartă cantonamentele cu nume grele, cel mai pertinent exemplu fiind reprezentat de componenții echipei Steaua, care tocmai câștigaseră Cupa Campionilor Europeni.

Prezentatorul Pro TV a fost invitatul lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan în ediția de luni, 9 noiembrie, a emisiunii „Fața la Joc!”.

Printre subiectele abordate s-a numărat și perioada sa din sport. În stilul caracteristic, Mihai Dedu a amintit de un episod memorabil dintr-un cantonament de la Forban, acolo unde se afla alături de fotbaliștii de la Steaua.

După ce s-a terminat antrenamentul, fotbaliștii au consumat inclusiv porțiile de mâncare alocate atleților. Cum echipa se bucura de un statut uriaș, lui Mihai Dedu i-a fost rușine să ceară explicații sau porția sa de friptură.

Iolanda Balaș a remarcat acest aspect și a vrut să se asigure că toată lumea primește de mâncare. Din nefericire, la bucătărie nu mai era nicio porție de friptură. Văzând ce s-a întâmplat, Marius Lăcătuș a dat dovadă de o empatie ieșită din comun, oferindu-i lui Mihai Dedu propria-i mâncare.