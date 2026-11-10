CLASAMENT Cine este singurul român din Top 6 golgheteri din Superligă la sfârșitul turului: INEXISTENT la națională!

Cine este singurul român din Top 6 golgheteri din Superligă la sfârșitul turului: INEXISTENT la națională! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbaliștii străini domină clasamentul celor mai buni marcatori din campionatul României.

TAGS:
Andrei DumiterSimon ElisorMatteo AhlinviJovo LukicStefan DrazicAssad Al-Hamlawigolgheteri Superliga
Din articol

La sfârșitul turului sezonului regular din Superligă, atacanții străini sunt cei care domină topul golgheterilor campionatului.

Un singur român este prezent în Top 6 - Andrei Dumiter, de la FC Botoșani, cu 7 goluri.

Liderul clasamentului celor mai buni marcatori este francezul Simon Elisor de la Universitatea Craiova, cu 9 reușite.

Elisor este urmat de un grup de cinci jucători, toți cu câte 7 goluri.

Cum arată clasamentul golgheterilor din Superligă la sfârșitul turului

Andrei Dumiter numai ce a bifat meciul cu numărul 150 din Superligă

Utilizat aseară în FC Botoșani - Oțelul Galați 1-1, Andrei Dumiter a bifat cu acest prilej meciul său cu numărul 150 din Superligă.

Atacantul de 27 de ani, fără vreo selecție la naționala României, a debutat în prima ligă în tricoul celor din Sfântu Gheorghe, pe 12 iulie 2019, în FC Voluntari - Sepsi OSK 0-0.

Ulterior, Dumiter a mai jucat pentru Chindia Târgoviște, FCSB, FC Voluntari și UTA Arad, înainte de a semna cu FC Botoșani.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
Ce a provocat, de fapt, oprirea Unității 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „N-a fost o problemă la nivelul reactorului”
ARTICOLE PE SUBIECT
”Wonderkid” Robert Turdean, coleg la 16 ani cu Robert Lewandowski la Chicago Fire, convocat de SUA pentru Campionatul Mondial!
”Wonderkid” Robert Turdean, coleg la 16 ani cu Robert Lewandowski la Chicago Fire, convocat de SUA pentru Campionatul Mondial!
ULTIMELE STIRI
„Am crescut idolatrizând-o”. Britney Spears, varianta 2026: sportiva urmărită de milioane de oameni s-a costumat exemplar
„Am crescut idolatrizând-o”. Britney Spears, varianta 2026: sportiva urmărită de milioane de oameni s-a costumat exemplar
Tensiuni și acuzații în echipe, la MasterChef, în curtea Mănăstirii Moldovița
Tensiuni și acuzații în echipe, la MasterChef, în curtea Mănăstirii Moldovița
Marea problemă a lui Hagi: capitolul la care inclusiv fiul său, Ianis, e „corigent“
Marea problemă a lui Hagi: capitolul la care inclusiv fiul său, Ianis, e „corigent“
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
România - Polonia, sâmbătă pe Arena Națională! Răzbunare după 0-6 în tur sau încă o dezamăgire?
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Decizia luată de Marius Croitoru, după ce i s-a cerut demisia la meciul cu Oțelul: „Nu trebuie să ne ascundem”

Alex Dobre, OUT de la Rapid?! ”Mă duc și găsesc jucători mai buni decât el și la un preț mai mic!”

Alex Dobre, OUT de la Rapid?! ”Mă duc și găsesc jucători mai buni decât el și la un preț mai mic!”

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”

Mihai Pintilii, anunț tranșant despre revenirea la FCSB alături de Reghecampf: „Pentru asta am renunțat”

Mihai Pintilii, anunț tranșant despre revenirea la FCSB alături de Reghecampf: „Pentru asta am renunțat”


Recomandarile redactiei
Marea problemă a lui Hagi: capitolul la care inclusiv fiul său, Ianis, e „corigent“
Marea problemă a lui Hagi: capitolul la care inclusiv fiul său, Ianis, e „corigent“
„Am crescut idolatrizând-o”. Britney Spears, varianta 2026: sportiva urmărită de milioane de oameni s-a costumat exemplar
„Am crescut idolatrizând-o”. Britney Spears, varianta 2026: sportiva urmărită de milioane de oameni s-a costumat exemplar
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
Craiova, lângă Interul lui Chivu, Barcelona și Bayern: „Cele mai mari șanse!“
Craiova, lângă Interul lui Chivu, Barcelona și Bayern: „Cele mai mari șanse!“
Convocat la națională, fotbalistul lui FCSB nu se mai prezintă la lot! Care este motivul
Convocat la națională, fotbalistul lui FCSB nu se mai prezintă la lot! Care este motivul
Alte subiecte de interes
UTA Arad va juca amicale cu două campioane din Europa! Mircea Rednic are un nou atacant
UTA Arad va juca amicale cu două campioane din Europa! Mircea Rednic are un nou atacant
Andrei Dumiter, acuzații grave după remiza de la Voluntari: ”Asta mi-a spus arbitrul”
Andrei Dumiter, acuzații grave după remiza de la Voluntari: ”Asta mi-a spus arbitrul”
Remarcatul lui Sorin Cârțu după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3: „Îi vine de minune”
Remarcatul lui Sorin Cârțu după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3: „Îi vine de minune”
Superliga are un nou golgheter! La a câta reușită a ajuns Simon Elisor
Superliga are un nou golgheter! La a câta reușită a ajuns Simon Elisor
Lionel Messi și-a luat adio de la naționala Argentinei cu adversari din Superligă! Gol și două pase decisive la ultima sa selecție
Lionel Messi și-a luat adio de la naționala Argentinei cu adversari din Superligă! Gol și două pase decisive la ultima sa selecție
Fostul coleg al lui Alex Dobre din Franța a semnat în Superliga
Fostul coleg al lui Alex Dobre din Franța a semnat în Superliga
CITESTE SI
Cât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

stirileprotvCât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!