Elisor este urmat de un grup de cinci jucători, toți cu câte 7 goluri.

Liderul clasamentului celor mai buni marcatori este francezul Simon Elisor de la Universitatea Craiova, cu 9 reușite.

Un singur român este prezent în Top 6 - Andrei Dumiter , de la FC Botoșani, cu 7 goluri.

La sfârșitul turului sezonului regular din Superligă, atacanții străini sunt cei care domină topul golgheterilor campionatului.

Andrei Dumiter numai ce a bifat meciul cu numărul 150 din Superligă

Utilizat aseară în FC Botoșani - Oțelul Galați 1-1, Andrei Dumiter a bifat cu acest prilej meciul său cu numărul 150 din Superligă.

Atacantul de 27 de ani, fără vreo selecție la naționala României, a debutat în prima ligă în tricoul celor din Sfântu Gheorghe, pe 12 iulie 2019, în FC Voluntari - Sepsi OSK 0-0.

Ulterior, Dumiter a mai jucat pentru Chindia Târgoviște, FCSB, FC Voluntari și UTA Arad, înainte de a semna cu FC Botoșani.