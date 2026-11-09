Universitatea Craiova, lovitură de peste 900.000 de €!

Universitatea Craiova, lovitură de peste 900.000 de €! Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova, câștigătoarea triplei campionat, cupă și supercupă din România, urmează să primească o sumă importantă.

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Universitatea CraiovaSuperligaConference Leaguebani
Din articol

UEFA va distribui pe 20 noiembrie banii aferenți punctelor obținute de cluburile participante în faza ligii din Champions, Europa și Conference League.  

Peste 900.000 de euro pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova va primi circa 933.000 de euro, potrivit statisticienilor de la Football Meets Data

Universitatea Craiova

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Până acum, oltenii au avut un parcurs aproape perfect în grupa unică din Conference League. 

Șapte puncte din nouă pentru „lei”

Elevii lui Filipe Coelho au început cu un egal pe „Ion Oblemenco” contra lui Getafe, într-o partidă în care porneau cu șansa a doua.

Ulterior, și-au respectat statutul de favoriți în Andorra contra lui Inter Escaldes (3-1) și acasă cu albanezii de la Egnatia (2-0)

Pentru parcursul lor după primele trei etape, „leii” din Bănie au acumulat șapte puncte și se află pe poziția a opta din grupa unică a Conference League. 

Echipele de pe primele opt poziții din faza ligii se califică direct în faza optimilor, iar cele de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off tur-retur. Formațiile de pe locurile 25-36 vor fi eliminate. 

Programul Craiovei în Conference League

Pentru campioana României urmează deplasările din Anglia de pe terenul lui Brighton (26 noiembrie) și Kazahstan contra lui Kairat Almaty (10 decembrie). 

Universitatea Craiova va încheia faza ligii pe „Ion Oblemenco” împotriva formației FC Copenhaga (17 decembrie). 

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