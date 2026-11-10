Fosta campioană a anunțat numele jucătorilor de la echipă care au fost convocați la naționale pentru meciurile din noiembrie.

Superliga se întrerupe în această lună, chiar la finalul turului din sezonul regular, cu FCSB pe locul 8 în clasament.

”Cinci jucători convocați la loturile naționale!

FCSB se va pregăti, în următoarele 10 zile, fără cinci jucători convocați la echipele naționale.

Ștefan Târnovanu a fost selecționat de Gheorghe Hagi pentru meciurile României cu Polonia și Bosnia, în timp ce Alexandru Stoian și Ricardo Pădurariu fac parte din lotul României U20, care va întâlni Elveția și Polonia.

În ceea ce privește jucătorii străini din lotul nostru, Risto Radunovic a fost convocat pentru meciurile Muntenegrului cu Letonia și Cipru, iar Joao Paulo va reprezenta Capul Verde în dubla cu Liberia.

Al șaselea ratează convocarea din cauza unei accidentări

În altă ordine de idei, Ronny Labonne, care fusese convocat pentru meciurile Martinicăi, nu va mai face deplasarea, din cauza accidentării suferite în meciul contra celor de la Corvinul Hunedoara.

Clubul nostru le urează mult succes celor cinci jucători și îi așteaptă să revină sănătoși la antrenamente!”, a precizat FCSB.

Gigi Becali, avertisment pentru Laurențiu Reghecampf: ”Poate pleca oricând!”

Sosirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a roș-albaștrilor părea că a rezolvat problemele din startul sezonului, însă, apoi, echipa patronată de Gigi Becali a suferit trei înfrângeri la rând.

Patronul de la FCSB vrea să ia măsuri urgente ca situația din sezonul trecut, când FCSB a ratat calificarea în play-off, să nu se mai repete. Becali vrea să aducă jucători noi în iarnă și să scape de cei care l-au dezamăgit în prima parte a sezonului. Printre aceștia se află Aymen Boutoutaou, Ofri Arad sau Eddy Gnahore.

În viitoarea campanie de transferuri, Gigi Becali a decis să se lase în baza lui Bogdan Costicea, un fost angajat al clubului, care a activat și ca scouter la CFR Cluj sau FC Voluntari. Finanțatorul de la FCSB s-a arătat nemulțumit de felul în care s-au prezentat jucătorii transferați de Mihai Stoica și Florin Cernat, motiv pentru care vrea să încerce și alte variante.

De altfel, patronul de la FCSB este hotărât să facă o curățenie în club și a transmis că doar Mihai Stoica nu va fi în pericol să o părăsească pe FCSB: ”Revoluție fac acum! Singurul care rămâne e Meme, atât, cu care sunt toată viața până la final, așa cum am promis. Nu vreau să-i fac niciodată pe dușmanii lui MM să se bucure de răul lui. Niciodată în viață nu-l fac de râs pe MM. Niciodată! Până la moarte, nu îl voi da afară pe Meme Stoica de la FCSB. Numai că îl mai beștelesc și pe el”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Întrebat dacă restul angajaților sunt dispensabili, inclusiv Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri: ”Da, toți, oricine pleacă oricând!”.

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES, FCSB