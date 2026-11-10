Naționala Moldovei s-a reunit ieri pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor:

13 noiembrie, ora 19:00, MOLDOVA – Kazahstan (Chișinău, stadionul Zimbru);

16 noiembrie, ora 17:00, Insulele Feroe – MOLDOVA (Tórshavn, stadionul Tórsvøllur).

Singurul debutant convocat de selecționerul Lilian Popescu este atacantul Alexandru Bețivu, de la Zimbru Chișinău, în vârstă de doar 19 ani.

Printre cei chemați la lot se numără și mai mulți actuali sau foști jucători de la cluburi din România: Dumitru Celeadnic, Emil Tîmbur, Daniel Dumbravanu, Vadim Rața, Victor Stînă, Victor Bogaciuc, Ștefan Bodișteanu, Serafim Cojocari sau Vladimir Fratea.

Lotul Moldovei pentru ultimele două partide din UEFA Nations League

Lotul convocat de selecționerul Lilian Popescu:

Portari:

Dumitru Celeadnic (Qyzyljar, Kazahstan, 17 meciuri), Andrei Cojuhar (Asia Talas, Kîrgîzstan, 6), Emil Tîmbur (Sheriff, 4)

Fundași:

Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht, Belgia, 66), Vladislav Baboglo (Karpaty Lviv, Ucraina, 32/3 goluri), Ioan-Călin Revenco (Petrocub, 32/1), Daniel Dumbravanu (FC Voluntari, România, 14), Denis Marandici (Turan Tovuz, Azerbaidjan, 14), Mihail Gherasimencov (Vancouver Whitecaps FC, Canada, 11), Mihail Ștefan (Dinamo Samarqand, Uzbekistan, 9), Iurie Iovu (Dundee United, Scoția, 8), Cătălin Cucoș (Petrocub, 4), Stephan Negru (Swindon Town, Anglia, 1)

Mijlocași:

Vadim Rața (FC Argeș Pitești, România, 67/3), Nichita Moțpan (SKA Habarovsk, Rusia, 35/3), Victor Stînă (Kapaz, Azerbaidjan, 34/4), Victor Bogaciuc (Petrocub, 19/4), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani, România, 15/1), Sergiu Perciun (Ascoli Calcio 1898 FC, Italia, 14/1), Serafim Cojocari (Petrocub, 12), Danila Forov (Sheriff, 9), Vladimir Fratea (Sheriff, 8), Ovidiu David (Petrocub, 3)

Atacanți:

Nicky Cleșcenco (Kilmarnock, Scoția, 12/1), Petru Popescu (Petrocub, 8/2), Alexandru Bețivu (Zimbru, 0).

Info: FMF

Clasamentul din grupa Moldovei

1. Slovacia 10 p.

2. Insulele Feroe 4 p. (0)

3. Moldova 4 p. (-5)

4. Kazahstan 2 p.