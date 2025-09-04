Adrian Mititelu a realizat, probabil, una dintre ultimele sale lovituri, în fotbal. Pentru că formația sa, ajunsă în liga 3-a, ori va dispărea de pe harta fotbalului, ori cu greu poate avea „marfă de export“, în anii următori.

De aceea, omul de afaceri a „jucat tare“, în povestea transferului lui Blănuță. Și strategia sa a fost inteligentă și inspirată. Pentru că „peștișorul de aur“ din lotul Craiovei a fost vândut, la Dinamo Kiev, în cadrul unui transfer spectaculos. Despre care a vorbit pentru Fanatik avocatul Cristian Cernodolea, oferind detaliile financiare.

Partea Craiovei poate „sări“ de 3 milioane de euro

În momentul plecării lui Blănuță, la Dinamo Kiev, sport.ro a notat că această tranzacție va aduce o sumă între 3,5 – 4 milioane de euro, în contul grupării din Bănie. Cristian Cernodolea a detaliat cum se poate ajunge la această sumă.

„Prețul (n.r. – de transfer la Dinamo Kiev) e undeva la 2,4-2,5 milioane de euro. Asta e suma la care se poate ajunge, dar în egală măsură și cei 20% dintr-un viitor transfer care au fost obținuți în ultimele două ore de negocieri. În egală măsură e important și acest procent. Mi se pare foarte, foarte avantajos pentru Craiova. Pe de altă parte, dacă FC U Craiova 1948 ar fi fost într-o situație mai bună, prețul ar fi putut fi mult mai mare. Nu bag mâna în foc că ar fi obținut peste 4 milioane de euro, dar am fi avut altă poziție de negociere. Suma totală e o combinație cu bonusuri foarte, foarte ușor de atins sau plauzibile. O afacere excelentă pentru Craiova în contextual în care se află clubul din punctul meu de vedere“, a explicat Cernodolea.

Salariul lui Blănuță: 30.000 de euro pe lună

În continuarea declarațiilor sale, avocatul care a avut mandat, pentru a realiza transferul lui Blănuță, a detaliat cât câștigă fotbalistul de 23 de ani, după această alegere profesională.

„E un salariu undeva la 30.000 de euro pe lună. Cam acestea sunt salariile acolo (n.r. – la Dinamo Kiev)“, a spus Cristian Cernodolea. Ceea ce înseamnă că, anual, Blănuță va primi suma de 360.000 de euro din partea clubului ucrainean.

