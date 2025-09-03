Ce au spus ucrainenii după transferul lui Vladislav Blănuță! Cum îl văd pe jucătorul român

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Presa din Ucraina a comentat transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.

Dinamo Kiev a încheiat transferul atacantului român și i-a plătit lui FCU Craiova în jur de 2,6 milioane de euro.

Mutarea între gruparea din Ucraina și echipa patronată de Adrian Mititelu a fost încheiată în ultima zi a perioadei de transferuri, la ultimele ore în care se putea realiza.

Ce au spus ucraineni după transferul lui Vladislav Blănuță

Ucrainenii au comentat transferul lui Vladislav Blănuță și au descris perioada de transferuri a lui Dinamo Kiev și au spus că s-a încheiat „într-o notă pozitivă”.

„Dinamo Kiev a decis să abordeze sfârșitul perioadei de transferuri de vară într-o notă pozitivă și a anunțat semnarea celui de-al treilea jucător nou-venit într-o perioadă scurtă de timp.

De data aceasta, lotului „alb-albaștrilor” i s-a alăturat atacantul român de la Universitatea Craiova 1948, Vladislav Blănuță.

Artistul în vârstă de 23 de ani s-a antrenat în rândurile academiilor cehe Vyšehrad și Slavia, precum și Petrocub din Republica Moldova, Regal și Metropolitan din România și Pescara din Italia, înainte de a ajunge la Craiova în toamna anului 2022.

La nivel internațional, a jucat pentru loturile naționale de tineret și tineret ale Moldovei. În 2023, a început să reprezinte România, unde a jucat deja o serie de meciuri pentru loturile U20 și U21.”, se arată în presa din Ucraina.

Vladislav Blănuță a adunat 58 de meciuri la nivelul Superligii și a marcat 15 goluri și a oferit șase pase decisive.

1,8 milioane de euro este cota lui Vladislav Blănuță, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

