E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Blănuță, vândut pe o sumă imensă. Adrian Mititelu a reușit să dea lovitura prin transferul lui Vladislav Blănuță, la Dinamo Kiev. Sport.ro îți spune suma pentru care s-a realizat acest transfer, confirmat oficial de gruparea ucraineană.

*Se apropie momentul revenirii pentru Radu Drăgușin. Accidentat la începutul anului, pe 30 ianuarie, fundașul român parcurge ultimele etape ale refacerii. Sport.ro prezintă declarația antrenorului de la Tottenham, Thomas Frank, despre momentul revenirii lui Drăgușin.

*Adevărul dureros despre Ianis Hagi. După o vară întreagă, în care a fost „plimbat“ la diverse echipe, mijlocașul român e pe cale să semneze cu Alanyaspor, o formație mediocră din Turcia. Sport.ro arată reacția unui om de fotbal din România după această mutare dezamăgitoare.

