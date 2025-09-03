Vladislav Blănuță (23 de ani), ultima mare vedetă a echipei pe care Adrian Mititelu a „îngropat-o“, ducând-o până la nivelul ligii a 3-a, a scăpat de Craiova. Mutarea a fost oficializată, aseară, aproape de miezul nopții.

Blănuță, care a fost dorit și în Ștefan cel Mare, a ajuns, în cele din urmă, la Dinamo. Dar nu la cea din București, ci la formația din Kiev. Afacerea a fost încheiată pentru o sumă între 3,5 și 4 milioane de euro. Dinamo Kiev a anunțat transferul lui Blănuță pe rețelele de socializare.

„Vladislav Blănuță - noul jucător al lui Dinamo Kiev! Dinamo Kiev a semnat un contract pe 5 ani cu atacantul român în vârstă de 23 de ani, Vladislav Blănuță. În sezonul trecut, Vladislav a fost împrumutat la Universitatea Cluj, unde a adunat 37 de partide și 12 goluri. La nivel internațional, a evoluat pentru naționalele de juniori și tineret ale Moldovei. Din 2023 reprezintă România, pentru care a strâns deja mai multe apariții la selecționatele U20 și U21.De menționat că tatăl său, Eduard Blănuță, este un antrenor cunoscut, aflat în prezent la cârma echipei Petrocub, din prima ligă a Moldovei. Bine ai venit, Vlad!“, a notat Dinamo Kiev.

