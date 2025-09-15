VIDEO Ce o așteaptă pe FCSB în Europa League: Steaua Roșie Belgrad și-a pulverizat adversara!

Ce o așteaptă pe FCSB &icirc;n Europa League: Steaua Roșie Belgrad și-a pulverizat adversara! Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Viitoarea adversară a campioanei României din Europa are un parcurs perfect în campionatul din Serbia.

TAGS:
FCSBSteaua Rosie BelgradNemanja RadonjicEuropa Leaguealeksandar katai
Din articol

Steaua Roşie Belgrad, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a surclasat-o pe Zeleznicar Pancevo cu scorul de 7-1, duminică, pe teren propriu, în etapa a opta a campionatului de fotbal al Serbiei.

Campioana s-a impus prin golurile marcate de Aleksandar Katai (3, 19 - penalty, 40), Mirko Ivanic (43), Nemanja Radonjic (71), Tomas Handel (82) şi Vladimir Lucic (87), respectiv Sylvester Jasper (63).

Steaua Roșie, 6 victorii în 6 meciuri

Partizan Belgrad este lider, cu 19 puncte (7 jocuri), urmată de Steaua Roşie, 18 p (6 j), Vojvodina, 17 p (7 j), Zeleznicar, 12 p (8 j), etc.

FCSB o va întâlni pe Steaua Roşie în Europa League, pe 27 noiembrie, la Belgrad.

FCSB, pe un butoi cu pulbere: ce s-a întâmplat, imediat după meciul cu Csikszereda

Campioana ultimelor două sezoane a ajuns un etalon al mediocrității. Și, pe fondul acestei situații, s-a instaurat o atmosferă tare neplăcută la club.

Incredibil, dar adevărat: după aproape o treime din sezonul regulat, FCSB a ajuns să fie „vecină de clasament“ cu Csikszereda, Metaloglobus, Petrolul și Hermannstadt. Primele două sunt nou-promovate, iar ultimele două grupări sunt de play-out, în mod tradițional. 

În acest peisaj dezolant, singura consolare a FCSB-ului e că a „murit și capra vecinului“. În sensul că și CFR Cluj, o pretendentă la titlu în mod obișnuit, a decăzut și ea acum.

Dimensiunea dezastrului reiese și mai bine pentru FCSB, când vedem că echipa are o singură victorie, în nouă etape! De la care au trecut deja 58 de zile! Pe 19 iulie, când era caniculă afară, FCSB a bătut Petrolul, în deplasare, scor 1-0. E singurul meci câștigat, în campionat, în acest sezon, până în momentul de față.

Văzând această situație dezolantă, fanii roș-albaștrilor și-au pierdut răbdarea, la Miercurea Ciuc. Mai ales că deplasarea până aici a fost una lungă. Încheiată o nouă dezamăgire: 1-1 cu Csikszereda. Tocmai de aceea, imediat după fluierul de final al meciului, suporterii i-au băgat pe jucătorii lui Pintilii și Charalambous „în ședință“, chiar pe teren.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a &icirc;nchiriat o mașină: &bdquo;A spus că zg&acirc;rietura costă 400 de euro&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii!
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului în preliminarii!
ULTIMELE STIRI
FCSB, ce debandadă: &bdquo;Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal!&ldquo;
FCSB, ce debandadă: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal!“
Rom&acirc;nia - Olanda se joacă ACUM, prim set pe muchie de cuțit! Meciul decisiv pentru &rdquo;tricolori&rdquo; la Campionatul Mondial
România - Olanda se joacă ACUM, prim set pe muchie de cuțit! Meciul decisiv pentru ”tricolori” la Campionatul Mondial
&bdquo;Misiunea imposibilă&ldquo; a lui Olăroiu: &bdquo;Șanse de reușită? 29%&ldquo;
„Misiunea imposibilă“ a lui Olăroiu: „Șanse de reușită? 29%“
Cum să-ți distrugi propria creatură. Experimentele FCSB și CFR
Cum să-ți distrugi propria creatură. Experimentele FCSB și CFR
Rareș Ilie, &rdquo;mutare inteligentă&rdquo; și o notă pe măsură! La trei minute după ce rom&acirc;nul a intrat, Empoli a &icirc;nscris
Rareș Ilie, ”mutare inteligentă” și o notă pe măsură! La trei minute după ce românul a intrat, Empoli a înscris
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Barcelona &ndash; Valencia, un &bdquo;măcel&ldquo; fotbalistic: scor incredibil, &icirc;n La Liga

Barcelona – Valencia, un „măcel“ fotbalistic: scor incredibil, în La Liga

C&acirc;ndva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la &bdquo;județeană&ldquo;. Debut dezastruos &icirc;n Liga a 6-a

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

Veți prelua naționala dacă vi se va propune? Răspunsul lui Gică Hagi

"Veți prelua naționala dacă vi se va propune?" Răspunsul lui Gică Hagi

Chivu, lovit de &bdquo;blestemul&ldquo; rom&acirc;nesc de la Inter: anunțul italienilor

Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gigi Becali, discurs fără precedent: &bdquo;Gata! E pierdut&ldquo;. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut“. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Csikszereda - FCSB 1-1! Criza continuă pentru campioană &icirc;n Superliga

Csikszereda - FCSB 1-1! Criza continuă pentru campioană în Superliga

CITESTE SI
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții rom&acirc;ni care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: &rdquo;&Icirc;i dăm tot ce trebuie&rdquo;

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!