Campioana s-a impus prin golurile marcate de Aleksandar Katai (3, 19 - penalty, 40), Mirko Ivanic (43), Nemanja Radonjic (71), Tomas Handel (82) şi Vladimir Lucic (87), respectiv Sylvester Jasper (63).

Steaua Roşie Belgrad, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a surclasat-o pe Zeleznicar Pancevo cu scorul de 7-1, duminică, pe teren propriu, în etapa a opta a campionatului de fotbal al Serbiei.

Steaua Roșie, 6 victorii în 6 meciuri



Partizan Belgrad este lider, cu 19 puncte (7 jocuri), urmată de Steaua Roşie, 18 p (6 j), Vojvodina, 17 p (7 j), Zeleznicar, 12 p (8 j), etc.

FCSB o va întâlni pe Steaua Roşie în Europa League, pe 27 noiembrie, la Belgrad.

FCSB, pe un butoi cu pulbere: ce s-a întâmplat, imediat după meciul cu Csikszereda



Campioana ultimelor două sezoane a ajuns un etalon al mediocrității. Și, pe fondul acestei situații, s-a instaurat o atmosferă tare neplăcută la club.

Incredibil, dar adevărat: după aproape o treime din sezonul regulat, FCSB a ajuns să fie „vecină de clasament“ cu Csikszereda, Metaloglobus, Petrolul și Hermannstadt. Primele două sunt nou-promovate, iar ultimele două grupări sunt de play-out, în mod tradițional.

În acest peisaj dezolant, singura consolare a FCSB-ului e că a „murit și capra vecinului“. În sensul că și CFR Cluj, o pretendentă la titlu în mod obișnuit, a decăzut și ea acum.

Dimensiunea dezastrului reiese și mai bine pentru FCSB, când vedem că echipa are o singură victorie, în nouă etape! De la care au trecut deja 58 de zile! Pe 19 iulie, când era caniculă afară, FCSB a bătut Petrolul, în deplasare, scor 1-0. E singurul meci câștigat, în campionat, în acest sezon, până în momentul de față.

Văzând această situație dezolantă, fanii roș-albaștrilor și-au pierdut răbdarea, la Miercurea Ciuc. Mai ales că deplasarea până aici a fost una lungă. Încheiată o nouă dezamăgire: 1-1 cu Csikszereda. Tocmai de aceea, imediat după fluierul de final al meciului, suporterii i-au băgat pe jucătorii lui Pintilii și Charalambous „în ședință“, chiar pe teren.

