La FCSB, lucrurile revin la normal. Pentru că, după cum sport.ro a arătat aici, în ultimul deceniu, eșecurile / sezoanele ratate au fost mult mai multe decât cele reușite. Raportul, de 2-8, spune totul.

În spatele contraperformanțelor roș-albaștrilor stă sistemul „bolnav“ impus de patronul Gigi Becali. Adică, un om care e factotum, la FCSB, după cum a și recunoscut, în mod repetat: „FCSB înseamnă Faci Ce Spune Becali“.

Acum, această „strategie“ a dus echipa pe locul 12 din 16, cu o singură victorie în primele nouă etape.

Gigi Becali s-a apucat să facă improvizații tactice

În disperare de cauză, Gigi Becali a admis, imediat după remiza cu Csikszereda (1-1), că e în criză de idei.

„Eu nu mai pot să fac nimic. În iarnă pot, trebuie neapărat un fundaș central. Nu știu, probabil și un mijlocaș. Nu mai știu ce să fac. Nici nu mai știu cu cine să joc. Ăștia sunt, cu ăștia defilăm, să vină iarna să mai schimbăm 3-4, să mai schimbăm din listă să învețe fotbal“, a spus Becali, duminică, aproape de miezul nopții.

Astăzi, patronul bucureștenilor, și-a mai schimbat un pic discursul. În dialog cu Fanatik, el a dezvăluit că s-a gândit la tot felul de improvizații tactice. Cu care l-a dus pe Darius Olaru (27 de ani), fotbalist de națională, în pragul disperării!

„De acum înainte, cum sunteți voi stăpâni acasă și plătiți mobila, așezați, așa și eu vă dau salariul. Olaru a zis că el nu joacă în stânga, că se lasă de fotbal, așa mi-a zis. Dar nu pot să-i zic să se lase, că îl iubesc. El e pe post cu Tănase, sunt amândoi valoroși, așa că i-am băgat închizători, că mi-a zis MM (n.r. – Mihai Stoica) că jucăm cu Csikszereda. A zis că nu-s probleme, să joace amândoi. Pe viitor însă, nu-i mai bag pe Tănase și Olaru împreună, o să joace o repriză unul, o repriză altul, dar nu împreună“, a spus Becali.

Lui Bîrligea i se pregătește ceva…

Acesta a dezvăluit că i-a venit o idee și în ceea ce îl privește pe Daniel Bîrligea (25 de ani), vârf de careu, în mod normal.

„Ia joacă tu atacant în bandă, gata. Joacă Bîrligea în bandă și în atac cu Alibec sau Thiam. Bîrligea în dreapta, Politic în stânga, în atac Thiam sau Alibec. O să-i încerc o repriză, să-l văd pe Bîrligea atacant în dreapta. Nu l-am văzut număr 9 la CFR, din bandă l-am luat, avea viteză, ziceai că era rachetă“, și-a explicat Becali următoarele inovații tactice.

Pentru campioana României, urmează un program încărcat, după cum se poate vedea mai jos:

*19 septembrie: FC Botoșani – FCSB (campionat)

*25 septembrie: Go Ahead Eagles – FCSB (Liga Europa)

*28 septembrie: FCSB – Oțelul (campionat)

*2 octombrie: FCSB – Young Boys (Liga Europa)

