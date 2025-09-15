Într-un curs de management sportiv, „modelele” FCSB și CFR ar trebui să fie date exemple de eșecuri manageriale. Și când spun „manageriale”, mă refer la influența patronilor celor două cluburi în conducerea executivă și chiar tehnică a echipelor repective.

Cum să-ți distrugi propria creatură. Experimentele FCSB și CFR



CFR a performat ani la rând mergând pe pierderi imense. Așa a vrut patronul, să arunce cu banii, înțeleg că are de unde după ce văd filmulețele cu lingourile de aur. Pierderile s-au redus după venirea lui Cristi Balaj, un tip calculat, care a încercat să facă o treabă profi într-un huzur balcanic.



Însă patronul nu s-a putut abține. A adus în continuare jucători expirați pe salarii mari, și-a ascuns „perla” de fotbal, chiar când aceasta trebuia să arate Europei că știe fotbal, a insistat să-l transforme pe Dan Petrescu dintr-un mic Helenio Herrera, într-un Gasperini fără jucători ofensivi de valoare, l-a resuscitat pe Mandorlini din cutia cu amintiri. Și-atunci cum să meargă?



„Frankenstein” Varga și-a creat propriul monstru, de care nu se mai sperie nimeni în momentul de față. CFR a ajuns o echipă fără viață, artificială, cu jucători transferați cu camionul, doar ca să-și arate patronul puterea nemărginită.



17 au venit, 30 au plecat!



Ca să aveți imaginea haosului creat la acest club, să vă dau niște cifre: CFR s-a despărțit în vara asta de 30 de jucători și a adus 17! Un lot întreg!



Trecând la FCSB, era de așteptat ca lucrurile să nu mai meargă la un moment dat. Nicăieri în lumea asta un om nu le poate face pe toate. Posibil să prinzi o conjunctură favorabilă, niște adversari de carton, nepregătiți, și să iei două titluri la rând, dar nu poți merge pe termen lung în atari condiții.



Am mai vorbit despre Becali, e un speculant incredibil al vremurilor trecute și prezente. Profită de fraieri cu o nonșalanță devastatoare. Însă nu poate fi el modelul într-o lume normală. Dacă România e o țară normală...



FCSB a ajuns o echipă atât de bezmetică, încât nu mai poate juca un fotbal competitiv nici în fața uneia dintre cele mai slabe formații din campionat, Csikszereda. O bate clar și o nou-promovată, FC Argeș, e învinsă de niște andorrezi anonimi, o elimină Shkendija din Macedonia!



Jucătorii nu mai știu cine sunt și ce trebuie să facă



Toate acțiunile nebunești ale patronului au dus la aceste rezultate neverosimile. Jucătorii nu mai știu cine sunt, ce ar trebui să joace, nu pot pune în practică ce pregătesc la antrenamente, pentru că patronul face echipa cum vrea el, dictează schimbări aiuritoare, aduce fotbaliști și îi dă repede afară, după câteva impresii.



Și cum să-ți faci meseria ca antrenor în astfel de condiții? Te mai poți numi antrenor? În niciun caz!



FCSB e pe locul 12 după 9 etape, CFR se află pe 13 (cu un meci mai puțin disputat). Ambele nu mai pot bate pe nimeni în campionat, oricât de slabe ar fi adversarele. Delirul a atins cote paroxistice.



Întrebarea e până când vor continua astfel. Vor reveni vreodată la normal? Probabil că doar în momentul în care „frankensteinii” de mai sus își vor părăsi creaturile. Și nu știu dacă asta se va întâmpla prea curând.

