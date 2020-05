FCSB putea aduce un fundas din Germania, insa jucatorul a refuzat mutarea in ultimul moment: "M-a deranjat mult acest lucru!" Motivul incredibil pentru care a picat transferul

Din articol A refuzat FCSB si a ales Maccabi Netanya din Israel

FCSB a fost aproape sa aduca un fundas de la Kaiserslautern, insa jucatorul a decis sa refuze oferta.

Tim Heubach (29 de ani) a fost aproape sa semneze cu FCSB in 2017, in perioada cand inca era jucatorul nemtilor de la Kaiserslautern.

Fundasul era la final de contract cu gruparea din liga secunda a Germaniei si FCSB i-a facut o oferta pentru a incerca sa il aduca in Liga 1.

Heubach a fost deranjat de faptul ca ros-albastrii au mai adus un fundas central, iar acest lucru l-a determinat sa creada ca nu va fi titular incontestabil la echipa:

"Am simtit in acel moment ca nu sunt prima lor optiune. M-a deranjat mult si ca au adus un alt fundas central pe postul meu, care ar fi trebuit sa ma inlocuiasca, in viziunea lor", a declarat fundasul pentru Fussbaleck.

Tim Heubach a fost crescut de academia Borussiei Monchengladbach, iar apoi a evoluat pentru FSV Frankfurt. In iulie 2014 a facut pasul la Kaiserslautern.

Tim Heubach a plecat in acel an de la Kaiserslautern si a ales un transfer in Israel, unde evolueaza si in prezent.

"Am vrut sa plec atunci in strainatate, acesta era obiectivul meu principal. Pe langa oferta de la Maccabi, a fost oferat de la Steaua. Nu am vrut sa stau sa astept dupa ei, asa ca am mers in Israel. Vroiam sa joc pe plaja, sa ma bucur de o cultura cu totul noua. Am fost asteptat de fani, am simtit o mare caldura pentru mine in oras. Fanii chiar m-au invitat in oras la masa dupa 2-3 zile, ceea ce nu s-ar putea vedea in Germania", a mai spus fotbalistul.