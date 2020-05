George Puscas nu ii inchide usa lui Becali! Atacantul lui Reading explica de ce a REFUZAT FCSB

George Puscas a fost la un pas sa ajunga la FCSB, insa a refuzat propunerea primita.

Unul dintre cei mai bine cotati romani, Puscas este jucatorul de la care romanii asteapta performante uriase in tricoul nationalei.

Atacantul lui Reading a fost dorit cu insistenta de FCSB, insa a refuzat oferta si a explicat motivul pentru care a facut-o. Cu toate astea, Puscas nu refuza posibilitatea de a evolua in Liga 1.

"In Romania, am jucat la Liberty Oradea si FC Bihor, am jucat vreo 10 meciuri, am dat doua goluri, era in Liga 2. Am plecat de mic afara si mi-am gasit un echilibru foarte bun aici.

Daca m-a dorit FCSB si probabil asa a fost, sunt foarte fericit, insa nu a fost momentul atunci sa plec, sa schimb tara in care evoluam.

Nu stii ce iti rezerva viitorul. Nu zic nimic, niciodata nu stii unde vei ajunge. In tara e mereu frumos, orice s-ar intampla, este casa ta", a declarat George Puscas pentru Digi Sport.

George Puscas este cotat la 4.8 milioane de euro, conform Transfermarkt. Transferat la Reading in vara anului trecut, Puscas a jucat 33 de meciuri in tricoul englezilor si a inscris 11 goluri.