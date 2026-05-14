FC Argeș va juca ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon împotriva Rapidului.

Partida FC Argeș - Raid, din runda a 9-a din play-off-ul Superligii, va avea loc vineri, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Bogdan Andone a izbucnit neașteptat: „Suntem cei mai mari proşti de aici”

Antrenorul lui FC Argeș a vorbit despre meciul cu formația giuleșteană de vineri seară și a subliniat că își dorește victoria pentru suporterii echipei piteștene.

Bogdan Andone a izbucnit după ce a fost întrebat despre meciul cu Dinamo, pierdut de FC Argeș la un dintre ultimele faze ale meciului. Boateng a marcat golul victoriei pentru „roș-albi” în minutul 90+1.

„Trebuie să ne gândim la ceea ce avem noi de făcut. Este ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon. Va trebuie să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă şi să câştigăm jocul pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârşitul jocului împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei.

Tocmai de aceea trebuie să fim bine pregătiţi fizic, mental, din toate punctele de vedere. Abordăm jocul cu un singur gând, de a reuşi să câştigăm.

(n.r. legat de meciul cu Dinamo) Suntem cei mai mari proşti de aici, începând cu mine. Este al cincilea joc, al patrulea consecutiv cu înfrângere, pe final de joc, în minutele de prelungire, astfel că absolut toţi, începând cu mine, cumva suntem proştii-proştilor, pentru că nu suntem în stare să gestionăm aceste momente de joc şi sunt momente în care nici măcar nu a fost presiune în careul nostru sau să fie vreun asediu.

A fost din nou pe un atac al nostru, din nou pe o greşeală. Dar, important este meciul de mâine, fiind ultimul de pe teren propriu din acest sezon, pe care va trebui să îl câştigăm”, a spus Bogdan Andone.

Înaintea etapei a 9-a din Superliga, FC Argeș se află pe locul șase cu 30 de puncte. Piteștenii sunt la două „lungimi” de Rapid, astfel că o victorie în fața giuleștenilor i-ar aduce pe poziția a 5-a.