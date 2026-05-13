În exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, jurnalistul Cristi Pintea a realizat un interviu special cu legendarul Fabio Capello, omul care l-a adus pe Chivu în Italia, la AS Roma, în 2003.

Fabio Capello: „Cristi Chivu poate intra în istoria lui Inter Milano”

Fostul mare antrenor italian a avut numai cuvinte de laudă la adresa tehnicianului român și consideră că acesta poate intra definitiv în istoria lui Inter dacă va reuși eventul.

„Va fi un meci interesant, sunt două echipe care sunt într-un moment foarte bun. Inter e campioana, dar Lazio, în acest moment, este foarte periculoasă. Joacă un fotbal foarte frumos, dar în acest moment cred că Inter e puțin mai bună. Sper să vedem un meci senzațional, cu multe goluri!

Chivu, când a ajuns la Roma, l-am adus de la Ajax. Era un tip foarte inteligent, un jucător genial. La fel ca mine, a câștigat titlul în primul sezon ca antrenor. Nu e ușor, e dificil! Când a venit la Inter, echipa era jos mental, după finala pierdută cu PSG. A trebuit să vorbească cu jucătorii, să îi consoleze, să le intre în minte.

(n.r. – Te așteptai să aibă atât de mult succes?) Da! A început foarte bine. Dar asta e important. Viitorul este foarte interesant pentru el. Inter e un club foarte bun, are o organizare foarte bună. Cred că în Italia poate face față, da, 100%, dar în Europa e complet altă chestie. Champions League e mult mai dificilă. Poți întâlni echipe prea puternice, prea bogate!

(n.r. – Dacă va câștiga dubla în această seară, va intra în istorie?) Da, absolut! „Dubla” e dificil de realizat”, a spus Capello.