Louis Munteanu a lăsat o scrisoare la plecarea de la CFR: ce le-a transmis lui Dan Petrescu și Ioan Varga

Louis Munteanu (23 de ani) a fost vândut de CFR Cluj la DC United, formație din MLS care l-a transformat pe atacantul român în cel mai scump transfer din istoria clubului.

Munteanu a devenit cel mai scump transfer din istoria lui DC United. CFR Cluj încasează 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), însă mutarea poate ajunge la 10 milioane de dolari (8,5 milioane de euro), în funcție de bonusuri.

Louis Munteanu, mesaj la plecarea de la CFR Cluj

Louis Munteanu a plecat luni în Germania pentru a efectua vizita medicală. Ulterior, va obține vizita pentru Statele Unite ale Americii și se va alătura lui DC United.

Înainte de a se alătura noii echipe, Louis Munteanu a postat un mesaj de mulțumire celor de la CFR Cluj, inclusiv fostului antrenor Dan Petrescu, sub comanda căruia a reușit să câștige titlul de golgheter în sezonul trecut.

"Salutare, dragi CFR-iști!

Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru acești aproape doi ani frumoși petrecuți împreună, ani care m-au format atât profesional, cât și personal. De la momentul semnării, Clujul a devenit pentru mine ACASĂ iar acest lucru se datorează oamenilor extraordinari pe care i-am întâlnit aici.

Le sunt recunoscător colegilor mei, pentru că fără sprijinul, munca și încrederea lor nu aș fi reușit să am evoluții atât de apreciate. Mulțumesc, de asemenea, doamnelor de la spălătorie, magazionerilor și tuturor celor din club care au avut grijă de mine zi de zi, fiecare gest a contat.

Mister Petrescu nu voi uita niciodată prima noastră conversație și cât de mult ați crezut în mine încă de la început. Și nu în ultimul rând, mulțumesc Domnului Varga, pentru susținerea constantă și pentru eforturile extraordinare depuse astfel încât să mă simt cu adevărat apreciat.

Plec cu recunoștință, respect și amintiri care vor rămâne mereu cu mine.

Cu drag,

Louis Munteanu!", a scris noul jucător de la DC United, pe rețelele sociale.

Cum au explicat oficialii lui DC United transferul record al lui Louis Munteanu

Munteanu a semnat un contract valabil pe trei sezoane și jumătate, până în vara lui 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Oficialii grupării „Black-and-Red” nu s-au ferit să laude calitățile internaționalului român, considerându-l piesa lipsă din angrenajul ofensiv al echipei. Dr. Erkut Sogut, directorul sportiv de la D.C. United, a dezvăluit ce i-a convins să plătească cea mai mare sumă de transfer din istoria clubului pentru „vârful” crescut de Gică Hagi.

„Louis este un atacant tânăr și dinamic, a cărui capacitate de finalizare și versatilitate îl fac un complement excelent pentru grupul nostru ofensiv actual. Mișcarea sa fără minge, efortul neobosit, capacitatea de a crea spațiu și instinctul de a marca în ultima treime adaugă o altă dimensiune atacului nostru.

Câștigarea Ghetei de Aur în SuperLiga în primul său sezon la CFR Cluj este o dovadă a eticii de muncă a lui Louis și a abilității sale naturale de a înscrie. Acest lucru, cuplat cu experiența sa europeană la o vârstă atât de fragedă, l-a diferențiat de ceilalți jucători, motiv pentru care am fost hotărâți să-l aducem la club. Suntem încântați să-l primim în District”, a transmis Erkut Sogut pentru site-ul oficial al clubului.

Protest într-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: „Gata cu șmecheria”
Fotbalistul de la FCSB, la un pas de &bdquo;sferturile&rdquo; Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
&bdquo;Să fim serioși!&rdquo; Valeriu Iftime e convins: &bdquo;E cel mai bun antrenor rom&acirc;n &icirc;n activitate!&rdquo;
Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: &bdquo;Gigi dă banii!&rdquo;
Cristi Chivu a primit vestea! Și-a dat acordul și semnează
Schimbul iernii &icirc;n Superliga! Ambele cluburi confirmă negocierile
Nota primită de Cristi Chivu după Inter &ndash; Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele rom&acirc;nului: &rdquo;Un răspuns frumos!&rdquo;

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim &icirc;n ultima conferință de presă la Manchester United

Fotbalistul de la FCSB, la un pas de &bdquo;sferturile&rdquo; Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: &bdquo;Gigi dă banii!&rdquo;
Cristi Chivu a primit vestea! Și-a dat acordul și semnează
Schimbul iernii &icirc;n Superliga! Ambele cluburi confirmă negocierile
Intră &icirc;n play-off sau e OUT! Antrenorul din Superliga recunoaște: Scrie foarte clar &icirc;n contract
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Reacția lui Ioan Varga după ce l-a v&acirc;ndut pe Daniel B&icirc;rligea la FCSB
Ioan Varga, mesaj tranșant pentru Dan Petrescu: &rdquo;Să nu se mai pl&acirc;ngă!&rdquo;
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu &icirc;și explică criza de nervi: Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat + avertisment pentru Louis Munteanu
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

