Louis Munteanu a lăsat o scrisoare la plecarea de la CFR: ce le-a transmis lui Dan Petrescu și Ioan Varga

Munteanu a devenit cel mai scump transfer din istoria lui DC United. CFR Cluj încasează 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), însă mutarea poate ajunge la 10 milioane de dolari (8,5 milioane de euro), în funcție de bonusuri.

Louis Munteanu, mesaj la plecarea de la CFR Cluj

Louis Munteanu a plecat luni în Germania pentru a efectua vizita medicală. Ulterior, va obține vizita pentru Statele Unite ale Americii și se va alătura lui DC United.

Înainte de a se alătura noii echipe, Louis Munteanu a postat un mesaj de mulțumire celor de la CFR Cluj, inclusiv fostului antrenor Dan Petrescu, sub comanda căruia a reușit să câștige titlul de golgheter în sezonul trecut.

"Salutare, dragi CFR-iști!



Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru acești aproape doi ani frumoși petrecuți împreună, ani care m-au format atât profesional, cât și personal. De la momentul semnării, Clujul a devenit pentru mine ACASĂ iar acest lucru se datorează oamenilor extraordinari pe care i-am întâlnit aici.



Le sunt recunoscător colegilor mei, pentru că fără sprijinul, munca și încrederea lor nu aș fi reușit să am evoluții atât de apreciate. Mulțumesc, de asemenea, doamnelor de la spălătorie, magazionerilor și tuturor celor din club care au avut grijă de mine zi de zi, fiecare gest a contat.



Mister Petrescu nu voi uita niciodată prima noastră conversație și cât de mult ați crezut în mine încă de la început. Și nu în ultimul rând, mulțumesc Domnului Varga, pentru susținerea constantă și pentru eforturile extraordinare depuse astfel încât să mă simt cu adevărat apreciat.



Plec cu recunoștință, respect și amintiri care vor rămâne mereu cu mine.



Cu drag,

Louis Munteanu!", a scris noul jucător de la DC United, pe rețelele sociale.

