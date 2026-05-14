"Moment unic!" Ziua colosală care îl așteaptă pe Cristi Chivu, după dubla cu Inter

Inter Milano, cu Cristi Chivu pe bancă, a reușit să câștige titlul în Serie A și Cupa Italiei în acest sezon, iar sărbătoarea abia a început în tabăra "nerazzurrilor".

Duminică, ziua unei sărbători "unice"! Interul lui Chivu primește trofeul de campioană

Miercuri seară, în direct pe VOYO, Inter a câștigat Cupa Italiei, la Roma, după ce a învins Lazio, scor 2-0. Triumful a venit la 10 zile după ce echipa lui Cristi Chivu își asigurase matematic și titlul de campioană în Serie A.

Duminică, 17 mai, de la ora 16:00, Inter va juca ultimul meci de acasă din acest sezon, contra Veronei. La finalul jocului, jucătorii și staff-ul campioanei vor primi trofeul Serie A, medaliile, iar ulterior va începe sărbătoarea în oraș. Cei de la Inter vor călători pe străzile din Milano într-un autocar descoperit, scrie Corriere dello Sport.

"Va fi meciul de sărbătoare pentru echipa lui Chivu, care a câștigat titlul cu numărul 21, cu trei runde rămase. Un moment unic, cu o atmosferă pe San Siro mai electrizantă ca niciodată", a scris și site-ul lui Inter.

Cristi Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

De asemenea, Chivu este singurul om din istoria lui Inter care a cucerit eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026).

VIDEO Finala Cupei Italiei, Lazio - Inter 0-2, a fost pe VOYO. Rezumatul meciului prin care Chivu a reușit „dubla"

VIDEO Cristi Chivu, interviu în limba română pentru VOYO după ce a cucerit și Cupa Italiei cu Inter Milano

