Bănel Nicoliță anunță că renunță la CS Făurei: "Este inacceptabil, ne retragem!"

Fostul fotbalist de la FCSB, jucător și finanțator la CS Făurei, a postat un comunicat pe pagina de Facebook a clubului din orașul natal în care anunță că este foarte aproape să renunțe la proiect din cauza unor promisiuni nerespectate ale autorităților locale și a restanțelor financiare de la echipă.

Bănel Nicoliță renunță la CS Făurei: "Nu sunt bani de benzină, de mese, de nimic"

Nicoliță spune că nu acceptă ca jucătorii să fie neplătiți și a transmis un ultimatum autorităților locale. Dacă problemele nu se vor rezolva până în weekend, CS Făurei ar urma să se retragă din Liga 3.

"Dragi suporteri, stimați apropiați, a venit momentul să spun că proiectul CS FĂUREI a ajuns la final. Implicarea mea este aproape să se încheie aici. Patronul Florin a dovedit neseriozitate în ultimele luni, salariile jucătorilor sunt în urmă, echipamentele nu sunt plătite, iar toate promisiunile sale financiare au fost doar minciuni. Mi-am dat toată silința, la fel și frații mei, am construit o echipă bună, însă această echipă nu se poate susține singură, e nevoie de bani. Săptămâna asta nici nu am mai pus antrenamente fiindcă nu sunt bani de benzină, de mese, de nimic. Sâmbătă avem meci, nu avem bani de arbitraj.

Domnul primar a fost lângă echipă de câte ori a putut, tot respectul pentru participarea sa. De acum încolo, domnia sa și Consiliul Local trebuie să găsească o soluție. Este săptămâna aceasta la dispoziție, am depus chiar și cerere oficială la primărie, așteptăm răspuns. Dacă nu se va putea săptămâna aceasta, sâmbătă va fi ultimul meci al echipei și ne vom retrage din liga a treia. Jucătorii nu au nicio obligație să joace neplătiți, este inacceptabil. Am venit să joc și să antrenez, bani nu pot să mai aduc de acasă. Dacă vă pasă de fotbal și de echipă, domnilor, e timpul să veniți cu o soluție financiară!"

În septembrie 2020, Bănel Nicoliță spunea că a investit peste 300.000 de euro la CS Făurei

CS Făurei ocupă locul 9, penultimul, în seria a doua din Liga 3, cu doar 8 puncte obținute în 16 etape.

În această iarnă, CS Făurei l-a transferat pe Cristi Bud, dublu campion al României (36 de ani), iar în presa locală s-a vorbit despre posibilitatea ca Florentin Petre să devină noul antrenor al echipei. În cele din urmă, fostul mijlocaș al lui Dinamo a ales proiectul de la Ceahlăul Piatra Neamț.

Bănel Nicoliță spunea că a divorțat din cauza implicării la CS Făurei

Fostul fotbalist de la FCSB recunoștea în trecut că ruptura dintre el și fosta soție, Cristina, s-a produs din cauza faptului că și-a neglijat familia și a pus CS Făurei pe primul plan.

"Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei și fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțin la familie, să stau mai mult aici, la Făurei, să vin la antrenamente. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul. 'Ai băgat bani acolo, te-ai dus acolo, ne-ai neglijat pe noi'.

Asta a fost problema, motivul divorțului. Mi-a spus că dacă plec la Făurei, divorțăm. Eu am zis ok. Eu sunt mai nebun, iubesc fotbalul, el mi-a dat tot ce am și vreau să dau și eu înapoi cât pot. Îmi asum toate greșelile, sunt vinovat", spunea Nicoliță, în 2020, la emisiunea "La Măruță, de la Pro TV.