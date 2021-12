"Băi, ești de-o viață în fotbal! Sunt siderat!" MM Stoica îl face praf pe Dan Petrescu. Ce l-a enervat pe oficialul de la FCSB 

Cei doi au colaborat la Unirea Urziceni, formația care domina campionatul României în sezonul 2008-2009, însă relația dintre ei s-a răcit cu timpul.

După ce Dan Petrescu a făcut recent o serie de declarații privind regulamentul impus de LPF în privința jucătorilor, MM Stoica l-a criticat dur pe omul care e aproape să preia prima reprezentativă.

MM Stoica, ironii pe bandă rulantă îndreptate spre Petrescu

"Siderat sunt. Băi, ești de-o viață în fotbal. Tu nici acum nu știi ce înseamnă o listă? Păi de ce l-ai adus pe Culio? Pe care listă? Tu vrei să bagi orice jucător. Te dezafiliază UEFA. El nici măcar atâta lucru nu știe. N-am văzut niciodată... să spui atâtea enormități. Cluburile trebuie să-și crească jucători, să aibă jucători formați la asociația naționala. Ferească Dumnezeu! Eu nu înțeleg cum cineva care e în fotbal de o viață... Păi hai să facem porțile mai mici, careul mai mare. Te doare capul!

MM Stoica: "N-are nicio logică în ce spune!"

Este ceva... nu poți să dai replică unor asemenea enormități. Eu am 7 calificări în primăvara europeană, asta înseamnă că am jucat meciuri până ne-am plictisit. Cum să spui așa ceva? Amânați-mi meciuri, o să fie Omicron... Doamne, Doamne! Mi-e milă de Cristi Balaj. Balaj trebuie să-i explice niște chestii. Dacă nimeni până acum n-a știut... cum să nu pricepi nimic din fotbal? Fotbalul are niște regulamente care trebuie respectate. Îți dai seama, Butean și Hoban îi lipsesc lui Petrescu acum. Cum să spui numai și numai enormități? Deci n-are nicio logică în ce spune, dar nicio logică. E groaznic! Ăsta e antrenorul echipei care conduce fotbalul românesc. Bineînțeles că spune multe despre fotbalul românesc.

"Chestiile astea sunt bazaconii foarte mari!"

E un antrenor de mare valoare, nu poate să spună așa ceva fără să fie amendat. Amendat la modul că i se comentează declarațiile. Chestiile astea sunt niște bazaconii mari de tot. Te faci de râs când spui asemenea inepții, se uită lumea la tine, te faci de râs. Cum să fie lista cât de mare? Lista e listă. Crește jucători și fă-ți lista B, cum are Hagi. Noi acum ne-am învățat lecția. Facem lista B, nu mai împrumutăm pe nimeni, iar echipa a doua va promova probabil în Liga 2. Și așa n-o să mai avem o situație ca la meciul cu Mioveni", a declarat MM Stoica, sâmbătă după-amiaza, la TelekomSport.

Ce a reclamat Dan Petrescu

Dan Petrescu spune că echipa sa este singura dezavantajată din Liga 1, având foarte puțin timp de odihnă, în contextul în care CFR Cluj a fost singura echipă din România care a evoluat și în grupele unei competiții europene.

Antrenorul lui CFR Cluj s-a plâns și de lista redusă de jucători pe care o are echipa pentru meciurile din Liga 1. Din cauza limitărilor, mai mulți jucători nu au putut evolua nici în campionat, dar nici în Conference League, însă sunt plătiți în continuare de club.

"Sunt foarte obosiți jucătorii. A fost un meci foarte greu, în care a trebuit să suferim. Cel mai important a fost că am scos rezultat. Moralul e bun după atâtea victorii la rând, dar, din păcate, fizicul nu cred că e prea bine. Suntem singura echipă din România care joacă la trei zile, chiar dacă mi s-a răspuns că nu știu ce au făcut. Realitatea e asta pe care o spune Dan Petrescu. Toate echipele au avut 4 zile. Singura care a jucat la 3 zile a fost CFR. Sunt foarte îngrijorat, nu e normal. Avem și mulți jucători importanți care nu pot juca.

E foarte important să scoatem maxim din acest meci. Sunt convins că jucătorii sunt foarte obosiți, dar trebuie să facă un efort maxim meciul acesta. Ar fi un an fantastic pentru ei, tot timpul în fotbal ultima impresie contează. FC Argeș e pe locul 3 la un clasament în deplasare, au 10 meciuri, cinci victorii și trei egaluri, e ceva extraordinar pentru ei. Ei sunt mai buni în deplasare decât acasă.

Dan Petrescu: "Noi avem jucători, dar nu-i putem folosi!"

Ar fi fantastic să încheiem anul neînvinși acasă. Vreau să vorbim după meci, să-mi dau pălăria jos și să le spun că sunt mari. Eu nu știu cum mai rezistă ei să alerge atât, ținând cont că s-au jucat vreo 36 de meciuri, dublu față de celelalte echipe. Asta e meseria noastră, corect, dar poate s-a exagerat anul ăsta.

Noi avem jucători, dar nu-i putem folosi. Mie mi se pare incredibil că avem pandemie și nu putem să folosim ce jucători vrem. Dacă e pandemie, domnilor, lăsați-ne să avem câți jucători vrem în lot și să-i folosim când vrem. CFR trebuie să aibă mai mulți pentru că joacă 20 de meciuri în plus față de celelalte. Nu cerem un avantaj pentru CFR, cerem ca toate echipele să aibă câți jucători vor în lot.

Noi îi plătim pe Tahiri, pe Hoban, pe Butean și eu doar îi antrenez, dar la meci nu pot să-i folosesc. Incredibil! Lăsați-mă să-i folosesc, că d-aia îi avem aici. Omicron am înțeles că vine din ianuarie în România.

Dan Petrescu: "Ați văzuit în Anglia câte meciuri s-au amânat!?"

Se vor amâna iar meciuri. Ați văzut în Anglia câte meciuri s-au amânat? O să vină și în România. Dar dacă avem 40 de jucători, hai să-i folosim ca să nu se mai amâne meciuri și să nu sufere nimeni. Noi cred că nu știm în România că suntem în pandemie, lăsați-ne să jucăm cu cine vrem", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Argeș.