"Toata lumea ne canta prohodul, dar azi am demonstrat ca nu suntem o echipa ingenuncheata!" Prima reactie a lui Leo Grozavu dupa victoria cu Dinamo

Antrenorul lui Sepsi a comentat victoria obtinuta in meciul cu Dinamo, incheiat cu scorul de 3-1.

Leo Grozavu a spus ca singura nemultumire dupa acest joc este faptul ca partida i-a consumat mult pe jucatorii sai.

"Ma bucur pentru victorie, pentru baieti. Toata lumea ne canta prohodul, ca nu aratam bine. Am aratat foarte bine si in primele doua meciuri.

Am primit gol cu Sibiul dupa o minge aruncata la intamplare si am primit doua goluri cu Voluntariul dupa ce am dominat cel putin 60 de minute din joc. Fotbalul se joaca pe goluri si poate din aceste motive toate comentariile se fac doar in jurul rezultatului.

Astazi am demonstrat ca nu suntem o echipa ingenuncheata. am venit foarte increzatori la Bucuresti si am profitat si de problemele lui Dinamo. Imi pare rau doar pentru ca am consumat multa energie. Sunt suparat ca trebuia sa jucam ieri si am jucat abia azi. A fost o partida cu mult consum, si nervos, si fizic, dar e bine ca am reusit sa castigam 3 puncte foarte importante care ne dau incredere pentru viitor", a declarat Grozavu la finalul meciului.

In ceea ce priveste greselile facute de Niczuly si Tincu, antrenorul covasnenilor a spus ca totul a fost sters cu buretele.

"In timpul jocului se fac greseli si sunt normale. Chiar daca am fi pierdut, nu puteam sa sarim la gatul lui Niczuly. El a scos foarte multe mingi si astazi, a facut-o si in alte partide, este unul dintre jucatorii pe care ne bazam. Trebuie sa avem incredere in toti jucatorii, sa ii incurajam si sa mergem mai departe.

Cu totii suntem supusi greselii acolo unde muncim. Dar atunci cand se termina cu bine, dam totul uitarii. Am obtinut o victorie mare pe un teren pe care in mod normal se castiga greu. Azi nu am castigat usor, dar am profitat ca Dinamo e intr-o situatie dificila.

Mi-ar parea rau ca Dinamo sa retrogradeze, e un club de mare traditie si fotbalul romanesc are nevoie de acest club. Sper ca cei responsabili sa realizeze pericolul in care se afla, sa se mobilizeze si sa duca echipa acolo unde ii este locul", a adaugat tehnicianul lui Sepsi.

Referitor la accidentarea lui Safranko, cel care a deschis scorul inca din primul minut de joc, Grozavu a spus ca deocamdata nu stie verdictul final al medicilor.

"Safranko este comotionat, inca nu am facut o radiografie, dar doctorul a spus ca are o fractura de piramida nazala. E complicat pentru ca si-asa suntem putini, dar asta este sportul. Cere sacrificii. Trebuie sa ne sacrificam pentru o cauza si asta au facut baietii astazi."