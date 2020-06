Dinamo a inceput cat se poate de rau primul meci de dupa pandemie!

A luat gol in minutul 1! Doar 41 de secunde i-au trebuit lui Sepsi pentru a marca. Stefan a centrat de pe partea stanga, Stefanescu a reluat in bara, apoi mingea a sarit la Safranko, iar slovacul a inscris cu capul. Ambii jucatori de la Sepsi au avut nevoie de ingrijiri medicale. Stefanescu a cazut rau in duelul cu Sin, iar Safranko a fost facut KO de un pumn primit de la italianul Piscitelli.

