Antrenorul cipriot a adunat aproape o jumătate de milion de euro din salarii și bonusuri în cei trei ani petrecuți pe banca tehnică a campioanei.

Mandatul lui Elias Charalambous la conducerea formației roș-albastre s-a încheiat sâmbătă (7 martie), însă despărțirea vine la pachet cu cifre financiare excelente pentru tehnician. Instalat pe 30 martie 2023, cipriotul a beneficiat de un contract care a devenit tot mai bănos pe parcurs, recompensând performanțele obținute.

Salariu triplat și prime europene consistente

Aventura pe banca bucureștenilor a început cu un salariu lunar de 5.000 de euro. Veniturile antrenorului au suferit o modificare uriașă după primul campionat câștigat, moment în care patronul echipei a decis să îi tripleze remunerația.

Banii au continuat să se adune și din cupele europene. Pentru traseul impresionant care a dus echipa până în optimile Europa League, unde a fost eliminată de Olympique Lyonnais, cipriotul a primit un bonus de 200.000 de euro. Deși gruparea a ratat grupele Champions League, sumele importante au fost garantate de cele două calificări consecutive în faza principală din Europa League.

Trăgând linie după un parcurs cu 170 de meciuri oficiale (88 de victorii, 41 de egaluri și 41 de înfrângeri) și patru trofee, tehnicianul cu o medie de 1,79 puncte pe meci pleacă, potrivit as.ro, având conturile mai bogate cu aproximativ 500.000 de euro.

Presa din Cipru notează deja posibilitatea ca Elias Charalambous să preia un club de top din țara natală (detalii AICI), în timp ce la București principalul favorit pentru postul lăsat liber este Mirel Rădoi.