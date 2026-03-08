Formația clujeană s-a impus sâmbătă seara pe terenul bucureștenilor, reușind să întoarcă scorul după un început nefavorabil. Roș-albaștrii au deschis tabela printr-un autogol în minutul 10, însă trupa lui Cristiano Bergodi a marcat de trei ori prin Mendy, Lukic și Macalou.

În urma acestui rezultat, ardelenii au urcat pe locul trei în clasament, cu 54 de puncte. De cealaltă parte, echipa antrenată de Elias Charalambous a terminat sezonul regulat pe poziția a șaptea, rămânând cu 46 de puncte.

Mesajul lui Alex Chipciu pentru colegii săi

După victoria cu FCSB, Chipciu, care a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări, a glumit pe seama rezultatului, dar a ținut să sublinieze că este foarte important ca echipa să rămână concentrată și etape viitoare, în play-off.

„Îi omoram dacă eram pe teren (n.r. - râde). Incredibil cum s-a schimbat sezonul pentru noi! Vreau să rămânem cu picioarele pe pământ. Să rămânem la fel, să ne antrenăm la fel. Pentru că, dacă vei câștiga câte un meci pe rând, poți să faci calcule. Dacă nu câștigi, faci calcule degeaba”, a transmis Chipciu la DigiSport.