Deși a condus după 10 minute în urma autogolului semnat de Jug Stanojev, FCSB nu a putut ține piept Universității Cluj, o echipă calificată deja în play-off și care are ca obiectiv o nouă calificare în cupele europene. Ardelenii au condus la pauză după golurile lui Oucasse Mendy și Jovo Lukic, iar scorul final a fost stabilit de Issouf Macalou.

Emil Boc, laude pentru U Cluj și încurajări pentru FCSB

După partida de pe Arena Națională, Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB, iar Gigi Becali este nevoit să caute acum un alt antrenor pentru play-out.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, și un susținător al Universității, a ținut să felicite echipa după victoria de la București, precum și pe antrenorul Cristiano Bergodi și președintele Radu Constantea. Fostul premier al României a făcut și o predicție în cazul lui FCSB.

"“U” Cluj învinge FCSB, la București!

Felicitări, băieți , și mult succes în playoff!

Haide “ U”!! Alături de voi, și la bine și la greu!

Ce frumos parcurs al echipei!

Acum aproape 10 ani, împreună cu Universitățile clujene , cu suporterii Universității și cu Radu Constantea , am început reclădirea echipei din Liga a patra !!

Visul continuă !

Haide “ U”!

PS: FCSB merge în playout , dar nu îi cântați “ prohodul “ . Are resurse să câștige în play-out și să joace un baraj pentru cupele europene", a transmis Emil Boc, pe rețelele sociale, după FCSB - U Cluj 1-3.

Universitatea Cluj a urcat pe locul 3 după victoria contra lui FCSB, însă poate fi devansată de Dinamo la finalul sezonului regulat în cazul în care echipa lui Zeljko Kopic va învinge CFR Cluj, luni.