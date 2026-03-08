FCSB a cedat pe teren propriu în fața echipei U Cluj, scor 1-3. Acest eșec a dus la plecarea imediată a lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii.

Ce anticipează fostul internațional

Adrian Mutu (47 de ani) a analizat evenimentele din tabăra bucureșteană. Fostul internațional a punctat la DigiSport faptul că se așteaptă la păstrarea tiparului din ultimii ani în privința conducerii tehnice și a oferit detalii despre profilul pe care îl vede potrivit pentru echipa patronată de Gigi Becali.

„Îmi vine să râd, pentru că stau să mă gândesc ce se va întâmpla cu următorii care vor veni, pentru că trebuie să accepți anumite lucruri. Păi, e clar, nu trebuie să-l văd eu. Adică, îl știm cu toții. Haideți să ne uităm la ultimii patru, cinci antrenori, cum au fost și ei. Inclusiv cu Elias”, a spus „Briliantul”.

De asemenea, Mutu a explicat de ce abilități are noul antrenor al formației bucureștene pentru a depăși această perioadă dificilă.

„E nevoie de un antrenor care să fie bun psiholog, în primul rând. Lucrurile sunt clare. Profilul antrenorului e clar. Pe lângă competență, cum spuneam, trebuie să fie un bun psiholog, dar și un bun motivator în momentul ăsta. Pentru că FCSB are mare, mare nevoie de lucrurile astea pentru a se redresa mental înainte de play-out. De asta e nevoie. Sunt curios ce se va întâmpla pe viitor”, a mai spus Mutu.

