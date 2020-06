ULTIMA ORA! Gigi Becali il face PRAF pe Cristi Balgradean: "Dupa mizeria facuta, nu indrazneste sa treaca pe acolo!" Ce se intampla cu fotbalistii obligati sa intre in cantonament

Gigi Becali nu ii vrea inapoi pe cei 3 jucatori despre care s-a scris ca au fost rechemati la baza din Berceni.

Patronul lui FCSB a declarat in aceasta seara ca Cristi Balgradean, Adi Popa si Alexandru Stan nu se pot antrena cu restul fotbalistilor.

"Nu-i adevarat, ei vin pe acolo, dar trebuie sa faca testul. Daca nu au test, trebuie sa respecte legea. Ce sa cauti daca nu ai test? Ei vin pe acolo, dar nu te poti antrena cu echipa daca nu ai test?

Nu au testul, nu au stat in carantina. Pai ce sa le fac? Sa le zic «va iau la bataie!»? Nu pot sa fac asta. Eu nu cred ca Balgradean indrazneste dupa mizeria facuta sa calce pe acolo. Daca va calca pe acolo dupa ce a facut asta, voi da ordin sa nu fie primit. Dupa ce a scapat mingea in poarta cu Botosani, nu mai are ce cauta la noi.

El e un «Pufi» care dupa ce a semnat cu CFR a mers pe burta, nu e drept, e mincinos. Tu semnezi cu CFR, contra-candidata si nu spui si te duci sa aperi. I-a fost jena? Dar nu i-a fost jena sa scape mingea in poarta?

E posibil sa fie la baza in cantonament, e posibil sa fie, dar nu cred. O sa dau un telefon sa vad, ei nu trebuie sa fie primiti acolo", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.