Breaking news: S-a vandut clubul controlat de Becali! Are datorii de 12 milioane si noul patron e in stare de orice: 'Ma vad si cu Papa, si cu El Chapo ca sa salvam echipa!'

Levski Sofia a fost vanduta dupa ce situatia financiara a clubului s-a inrautatit.

Cel mai titrat club din Bulgaria, Levski Sofia are probleme serioase inca de la inceptul anului. Cu datorii financiare de 12 milioane de euro, legenda echipei, Nasko Sirakov a declarat recent ca 'pentru a salva echipa, ma vad si cu Papa si cu El Chapo'.

Sirakov, golgeterul all-time al lui Levski este noul patron al echipei. Acesta detine 86.6% din pachetul de actiuni al clubului luate de la fostii patroni, care se afla in exil in Dubai in acest moment.

Fostii patroni ai clubului erau apropiati ai lui Giovanni Becali, cel care l-a adus in club pe fostul dinamovist Bogdan Patrascu. In urma cu un an, presa din Bulgaria anunta ca toate transferurile clubului se vor face prin firma condusa de Becali.

Mai mult decat atat, numele Becali a fost implicat in cel mai recent scandal de la echipa, dupa ce presa internationala a scris ca Gigi Becali l-ar fi ajutat pe Vasil Bojkov, investitorul echipei sa plece din Bulgaria dupa ce a fost gasit vinovat de evaziune fiscala.