Surprize și atmosferă de mare meci la startul Ligii Liceelor Playerfy. Peste 2.000 de spectatori au fost în Sala Polivalentă (Pro Arena și VOYO)

Turneul Final București din Liga Liceelor Playerfy 2026 a debutat luni, 27 aprilie, în fața a peste 2.000 de spectatori, într-o atmosferă spectaculoasă, cu galerii active, majorete și primele rezultate surpriză ale competiției.

Considerată cea mai așteptată competiție de futsal între licee din Capitală, etapa finală de la București a început în forță, cu opt meciuri, multe goluri și dueluri care au confirmat din prima zi că lupta pentru trofeu va fi una extrem de echilibrată.

Rezultatele primei zile

• Spiru Haret - Nicolae Kretzulescu 1-2

• Goethe - George Coșbuc 5-3

• CTF Mihai I - Cervantes 2-5

• Xenopol - Cantemir Vodă 3-2

• Mihai Eminescu - Aurel Vlaicu 1-3

• Matei Basarab - Petru Maior 6-0

• Liceul Economic Nr. 1 - Doamna Chiajna 5-3

• Tudor Vianu - Dimitrie Bolintineanu 2-2

Una dintre marile surprize ale zilei a fost victoria celor de la Cervantes, care au trecut cu 5-2 de campioana en-titre, CTF Mihai I. Tot în categoria rezultatelor care au atras atenția intră și succesul lui Basarab în fața celor de la Petru Maior, scor 6-0, dar și remiza dintre debutanta Tudor Vianu și semi-finalista de anul trecut, Dimitrie Bolintineanu, 2-2, într-unul dintre cele mai echilibrate meciuri ale zilei.

În tribune, mai multe licee au impresionat prin numărul și energia galeriilor, iar Matei Basarab și Xenopol s-au remarcat prin prezențe puternice și atmosferă de nivel înalt. Prima zi a confirmat astfel că Liga Liceelor Playerfy nu înseamnă doar meciuri, ci și spectacol, apartenență și identitate de liceu.

Jucătorii au fost urmăriți și evaluați în Playerfy App de către Florin Ignat, selecționerul Naționalei României U19 de futsal, într-un format care oferă vizibilitate suplimentară celor mai buni participanți ai turneului.

Turneul Final București reunește cele mai bune 16 licee din Capitală, iar toate cele 32 de meciuri sunt transmise live pe Pro Arena și VOYO.

Rezultatele și clasamentele live pot fi urmărite pe site-ul oficial al competiției:

https://ligaliceelor.ro/rezultate-liga-liceelor-2026-bucuresti/

Competiția continuă în zilele următoare cu noi meciuri din faza grupelor, înainte ca turneul să își desemneze campioana și ultima echipă calificată în Final Four-ul național.

Liga Liceelor Playerfy 2026 este organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația EDIT, în parteneriat cu Playerfy App, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. Partenerii media ai proiectului sunt VOYO și PRO TV, iar sponsorii ediției 2026 sunt Decathlon, Motorola, Bucovina, Kapital și SIXT Always YES.