Turneul Final București va reuni 16 licee, repartizate în 4 grupe a câte 4 echipe, și va decide atât campioana Bucureștiului, cât și a patra și ultima echipă calificată în Final Four. Toate meciurile vor fi transmise live pe Pro Arena si voyo.ro.

După turneele locale de la Giurgiu, Sibiu și Constanța, cele trei echipe deja calificate în Final Four-ul național sunt:

În cadrul evenimentului au luat cuvântul Liviu Zorilă, președinte Asociația EDIT, și Miodrag Belodedici, ambasador al Federației Române de Fotbal, care au subliniat amploarea ediției 2026 și rolul proiectului în activarea comunităților liceale prin sport, tehnologie și competiție.

Liga Liceelor Playerfy 2026 a intrat oficial în ultima etapă a Fazei 2, odată cu organizarea Conferinței de lansare a Turneului Final București, programat în perioada 27-30 aprilie 2026, la Sala Polivalentă.

Grupele Turneului Final București

Grupa A

• Colegiul Național „Matei Basarab”

• Colegiul Național „Spiru Haret”

• Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu”

• Colegiul Tehnic „Petru Maior”

Grupa B

• Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”

• Colegiul Național „Mihai Eminescu”

• Colegiul Național „Aurel Vlaicu”

• Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”

Grupa C

• Liceul Economic Nr. 1

• Colegiul German „Goethe”

• Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”

• Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”

Grupa D

• Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”

• Colegiul Economic „A. D. Xenopol”

• Colegiul Național „Cantemir Vodă”

• Colegiul Național „Tudor Vianu”

După încheierea turneului din Capitală, cele patru campioane se vor întâlni în Final Four-ul național, programat pe 5 mai 2026, la Sala Dinamo, unde va fi desemnată campioana Ligii Liceelor Playerfy 2026.

Liga Liceelor Playerfy 2026 este organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația EDIT, în parteneriat cu Playerfy App, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. Partenerii media ai proiectului sunt VOYO și PRO TV, iar sponsorii ediției 2026 sunt Decathlon, Motorola, Bucovina, Kapital și SIXT Always YES.

