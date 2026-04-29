FOTO ȘI VIDEO Peste 3.000 de spectatori la ziua a doua din Liga Liceelor Playerfy. Atmosferă incendiară și încă o serie de surprize la Sala Polivalentă (Pro Arena și VOYO)

Alexandru Hațieganu
Turneul Final București din Liga Liceelor Playerfy 2026 a continuat marți, 28 aprilie, cu o a doua zi și mai spectaculoasă decât prima. Sala Polivalentă a fost și mai plină, cu peste 3.000 de spectatori prezenți pe tot parcursul zilei, într-o atmosferă excelentă, creată de galerii, colegi, profesori și susținători veniți să își împingă liceele spre victorie.

După startul puternic de luni, ziua a doua a adus noi rezultate surprinzătoare, meciuri tensionate și încă o confirmare clară: Liga Liceelor Playerfy a devenit unul dintre cele mai puternice fenomene sportive și de comunitate din rândul liceenilor bucureșteni.

Rezultatele zilei a doua

· Nicolae Kretzulescu - Petru Maior 2-3

· CTF Mihai I - Mihai Eminescu 2-3

· Aurel Vlaicu - Cervantes 2-2

· Dimitrie Bolintineanu - Xenopol 0-1

· Liceul Economic Nr. 1 - Goethe 7-1

· Matei Basarab - Spiru Haret 0-1

· George Coșbuc - Doamna Chiajna 1-6

· Cantemir Vodă - Tudor Vianu 0-3

Unul dintre cele mai importante rezultate ale zilei a fost victoria obținută de Mihai Eminescu în fața celor de la CTF Mihai I, scor 3-2, rezultat care a dus la eliminarea campioanei en-titre încă din faza grupelor.

Ziua a adus și alte rezultate care au schimbat serios calculele: Spiru Haret s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Matei Basarab, în derby-ul zilei, Xenopol a câștigat la limită cu 1-0 contra lui Bolintineanu, iar Liceul Economic Nr. 1 a bifat unul dintre cele mai categorice succese de până acum, 7-1 cu Goethe.

Tot spectaculos a fost și duelul dintre Aurel Vlaicu și Cervantes, încheiat 2-2, într-un meci care a ținut suspansul până la final, în timp ce Doamna Chiajna a impresionat prin victoria clară, 6-1, în fața celor de la George Coșbuc. În ultimul meci al zilei, Tudor Vianu s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Cantemir Vodă.

Dacă prima zi a turneului a ridicat așteptările, ziua a doua le-a depășit clar. Sala a fost mai plină, atmosfera din tribune a crescut vizibil, iar energia liceelor a transformat din nou

competiția într-un adevărat spectacol. Bucureștiul confirmă astfel că găzduiește cea mai intensă și mai urmărită etapă a sezonului.

La fel ca în prima zi, jucătorii au fost urmăriți și evaluați în Playerfy App de către Florin Ignat, selecționerul Naționalei României de futsal, într-un format care oferă expunere și vizibilitate suplimentară celor mai buni jucători ai turneului.

Turneul Final București reunește cele mai bune 16 licee din Capitală, iar toate cele 32 de meciuri sunt transmise live pe Pro Arena și VOYO.

Rezultatele și clasamentele live pot fi urmărite pe site-ul oficial al competiției: https://ligaliceelor.ro/rezultate-liga-liceelor-2026-bucuresti/

Competiția continuă cu meciurile decisive din grupe, înainte ca turneul să își stabilească echipele calificate în fazele eliminatorii și, în final, campioana Bucureștiului și ultima echipă care va merge în Final Four-ul național.

Liga Liceelor Playerfy 2026 este organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația EDIT, în parteneriat cu Playerfy App, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. Partenerii media ai proiectului sunt VOYO și PRO TV, iar sponsorii ediției 2026 sunt Decathlon, Motorola, Bucovina, Kapital și SIXT Always YES.

