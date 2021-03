Argaseala, discutie privata cu Oprita in Ghencea! "Mi-am dat seama dupa cateva zile ca nu pot sa raman!" De ce nu ar sta niciodata pe banca FCSB

Steaua si FCSB au jucat derby-ul din Liga 3, sambata, scor 1-1.

Oprita a dezvaluit ca a purtat un dialog cu Valeriu Argaseala presedintele echipei patronate de Gigi Becali. Antrenorul clubului din Liga 3 a evoluat la FCSB intre 2002 si 2007 si i-a dezvaluit lui Argseala ca nu ar antrena niciodata FCSB. El s-a convins de acest lucru in 2015, cand a facut parte din staff-ul lui Radoi.

"Nu ma imaginez antrenand la FCSB, chiar vorbeam cu domnul Argaseala ieri (sambata). I-am spus ca, atunci cand am fost cu Mirel secund, mi-am dat seama dupa cateva zile ca nu pot sa raman", a declarat Daniel Oprita la Digisport.

Antrenorul 'militarilor' a spus ca simte o presiune enorma, mai ales ca in acest an este posibil sa se dueleze in barajul pentru promovarea in Liga 2 chiar cu FCSB 2.

"Acum e cel mai greu, la Liga 3. Acum n-avem voie sa facem pasi gresi, e greu sa mai stam inca un an in Liga 3, dupa ce am stat trei in Liga 4. E presiune foarte mare, mi-am dorit sa castig meciul cu FCSB 2, foarte mult.

Important e ca am ramas pe locul intai, nu ne e frica de Afumati, dar e un adversar mai dificil. E altceva sa joci cu o echipa mai buna in semifinale, poate Afumati reuseste sa elimine pe FCSB", a transmis Daniel Oprita.

Dupa partida de sambata, Steaua a ramas lider in seria a patra a Ligii 3. FCSB se afla pe locul secund cu 2 puncte mai putin.

Tweet FCSB Ghencea argaseala oprita Citeste si: