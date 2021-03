Cel mai sinceri aradeni. :) Balint si Adi Petre sunt de acord ca UTA nu merita sa egaleze FCSB! Ce a spus atacantul indepartat din echipa de Becali

Adi Petre si-ar fi dorit sa fie titular cu FCSB, echipa care l-a cedat la UTA in aceasta iarna.

Laszlo Balint a inceput insa jocul cu Hora varf impins. Petre spune ca fostii sai colegi au meritat sa plece cu toate punctele de la Arad.

"Stiam ca vom avea un meci greu, ca intalnim o echipa foarte buna. Au fost peste noi si 11 contra 11, nu prea ne-am creat ocazii, trebuie sa lucram la asta, avem nevoie de goluri, de ocazii. Asta e, am incercat sa ne tinem cat de bine am putut. Puteam sa egalam, dar cred ca ar fi fost un rezultat mincinos dupa ce s-a intamplat seara asta. As fi vrut sa joc mai mult, dar nu iau eu deciziile.

Sunt multumit ca am intrat si atat. Mergem la Craiova pentru a recupera niste puncte, vedem mai departe ce va fi. Speram sa spargem 'blestemul' terenului propriu, ca sa zic asa. Vedem ce putem face la urmatorul meci. Am pierdut si cu FCSB, si cu CFR, inseamna ca ambele echipe sunt puternice si ca trebuie sa facem mai mult pentru a ne ridica la nivelul lor. Daca ajungem in playout, vom fi supusi stresului de a lupta pentru evitarea retrogradarii", a spus Petre la Digisport.

Antrenorul Balint e si el de acord ca UTA nu merita sa egaleze la faza din final, cand Miculescu a avut egalarea pe frunte.

"Este deranjant ca, pe o situatie studiata, ne marcheaza gol cu capul Morutan, unul dintre cei mai scunzi jucatori si inca de pe picioare. In repriza a doua, i-am lasat pe cei de la FCSB sa-si creeze foarte multe ocazii. Victoria nu poate fi pusa la indoiala. Pentru noi, ramane regretul ca nu putem sa castigam pe teren propriu. Incercam sa ne ridicam nivelul. N-am reusit sa ne cream foarte multe ocazii, dar cred ca, daca nu am fi ramas in 10, a doua repriza ar fi aratat cu totul altfel.

Cred ca Fesnic putea sa interpreteze situatia eliminarii in spiritul jocului. Chiar pregatisem schimbarea la pauza, am vrut sa-l feresc de un risc de eliminare. In repriza a doua, au aparut spatiile, au venit si ocaziile. Din fericire, ca sa evitam o alta umilinta, scorul n-a capatat proportii. Daca am fi egalat in final, n-ar fi fost un punct meritat, dupa aspectul jocului. E important sa ne concentram pe ceea ce urmeaza, avem o deplasare foarte dificila peste nici 3 zile", a comentat Balint.

Pentru UTA, urmeaza meciul cu Craiova, de pe Oblemenco, marti de la 19:00.