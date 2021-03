"FCSB, echipa care vrea sa fie de doua ori campioana intr-un sezon!" Mironica dupa ziua in care Becali a facut DE DOUA ori echipa la FCSB

FCSB a devenit o echipa cu cap. A castigat ultimele doua meciuri cu 1-0 dupa executii formidabile cu capul din partea lui Tanase si Morutan.

Ba chiar si pasa decisiva a lui Coman, la Arad, tot cu capul, e o mostra de abilitate, inspiratie si inteligenta. Paradoxul e ca FCSB, o echipa fara varf, cu Vukusic concediat si Buziuc exilat, straluceste in jocul ofensiv de cap.

Si-a pierdut insa capul tanarul gazdelor, Isac. Cu greu se poate gasi in actualul sezon un cartonas rosu mai stupid procurat decat acesta, cu doua galbene colectionate in cateva minute din prima repriza, cu un prim galben luat pe la mijlocul terenului si cu un al doilea cum vezi doar in curtea scolii. UTA a fost aproape sa scoata un egal jucand o repriza in 10, de aceea e si mai blamabil acest tanar care are calitate, dar care a facut ceva inadmisibil la acest nivel. Mai, Isac, aproape ca ar fi de preferat pentru tine sa ne imaginam ca ai fost blat decat sa ne gandim ca poti face pe bune asa ceva intr-un meci cu liderul Ligii 1.

Desi corul bocitoarelor a anuntat ca FCSB sacrifica meciul de la Arad trimitand 7 jucatori la echipa a doua pentru batalia din Liga 3 cu armata romana, i-a iesit liderului din Liga 1. Ar fi bine daca antrenorul echipei, Gigi Becali, n-ar mai veni cu vanzoleli in sistemul defensiv si ar lasa acest “5” de aparare cu Cretu, Cristea, Miron, Radunovic si Ovidiu Popescu sa-si faca treaba chiar daca sunt jucatori care nu vor aduce sume mari pe piata transferurilor, obsesia lui Becali.

Tanase, chiar si cu marile ratari din acest meci, arata ca a ajuns la un nivel de joc, la o maturitate si la o incredere care-l fac eligibil chiar pentru primul 11 al nationalei. Coman este in revenire, dar cred ca partidele Romaniei mari din aceasta luna vin prea devreme pentru el. Coman, Morutan si Olaru pot fi o linie de forta pentru Adrian Mutu in grupa de la EURO de tineret din aceasta luna.

FCSB are un obiectiv fara precedent, sa fie campioana in acest sezon in doua ligi. Azi a aratat ca poate îndeplini aceasta ambitie a patronului, dar si a fanilor. Trebuie doar ca Becali sa lase un pic in plan secund acel front pe care e deja campion, acela al fortarii tinerilor pentru noi lovituri milionare.

