"E ca o fată frumoasă de la țară fără straie!" Cum a ratat FCSB un transfer important și "eticheta" pusă jucătorului 

Claudiu Bumba (27 de ani) a povestit un episod ciudat pe care l-a trăit la FCSB cu președintele echipei, fostul asistent Valeriu Argăseală.

Președintele de la FCSB, Valeriu Argăseală, e acuzat de Claudiu Bumba că a renunțat mult prea ușor la el.

Venit în probe la București pe când avea 14 ani, cu speranța de a face parte din juniorii echipei patronate de Gigi Becali, Claudiu Bumba s-a întors acasă, în Baia Mare, după doar câteva zile.

Claudiu Bumba, actualul mijlocaș a lui Kisvarda, fusese la București împreună cu tatăl său.

"Am ajuns la academia Stelei, erau mai mulți copii. Am fost cazat într-o cameră. A doua zi, am mers la antrenament. După câteva antrenamente, Valeriu Argăseală i-a spus tatălui meu: «Fiul dumneavoastră este ca o fată frumoasă de la țară fără straie». Cred că în timpul unui antrenament s-a întâmplat. Asta a fost să fie.



Nu ne-am înțeles, nu mai știu exact care a fost motivul pentru care nu am rămas. Cred că Steaua nu voia să dea niciun ban, voia să venim gratis. Nu am fost de acord și am plecat la Baia Mare. Nu eram nici eu disperat să rămân acolo, nici taică-miu nu era disperat să mă lase singur acolo", a povestit Bumba, pentru gsp.

