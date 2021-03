Noi critici aduse jucatorilor de la FCSB trimisi in Liga a 3-a! "Ai o anumita superioritate, te consideri vedeta, nu accepti sa te faulteze cineva"

Steaua si FCSB 2 au terminat la egalitate, 1-1, intr-un meci disputat sambata.

Dupa ce patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a trimis la echipa a doua mai multi fotbalisti cu minute jucate in Liga 1 in actualul sezon, criticile nu au intarziat sa apara. Ioan Ovidiu Sabau, un jucator emblematic al rivalei din Stefan cel Mare, a vorbit si el despre situatia aparuta la meciul de Liga a 3-a si nu considera ca a fost o decizie inteleapta din partea FCSB-ului sa trimita jucatori obisnuiti cu partide in Liga 1 sa joace intr-un esalon inferior.

"E si greu sa ma pun in situatia acelui jucator. Bun, se gandeste, oare de ce l-a trimis. S-a discutat cu el probabil, i s-a explicat de ce il trimite, poate si patronul. Au fost trimisi acolo pentru ca CSA Steaua sa nu promoveze. Asa se intampla cand nu ai rimt, cand iti lipseste competitia, meciul e si un antrenament mental. E si o alta incarcatura, nu a jucat meciuri oficiale de atata timp, devii irascibil, ajungi la alt nivel, la Liga 3, ai o anumita superioritate, te consideri vedeta, nu accepti sa te faulteze cineva si e posibil sa ai astfel de reactii" , a spus acesta pentru Look Sport.

Ioan Ovidiu Sabau a evoluat de-a lungul carierei, printre altele, pentru U Cluj, FCM Targu Mures, Dinamo, Feyenoord, Brescia, Reggiana, Rapid si Gaz Metan, iar ca antrenor le-a pregatit pe U Cluj, Gaz Metan, Gloria Bistrita, Poli Timisoara, FCM Targu Mures, ASA Tirgu Mures si Rapid. Pentru nationala Romaniei a fost selectionat de 55 de ori si a marcat 8 goluri.