Capitol închis la FCSB: "Gigi a spus clar!"

Vlad Chiricheș (36 de ani) nu va mai juca la FCSB în acest final de sezon, iar în vară se va despărți oficial de clubul bucureștean, la finalul contractului. Experimentatul jucător s-a accidentat în partida cu Farul Constanța (3-2), ultima în care a fost folosit de Mirel Rădoi.

Vlad Chiricheș va mai merge la FCSB doar pentru recuperare

Criticat constant în spațiul public de Gigi Becali, Vlad Chiricheș își va mai face apariția la baza celor de la FCSB doar pentru recuperare, a anunțat Mihai Stoica, excluzând ca închizătorul să mai joace în acest sezon.

"Chiricheș nu se desparte acum, dar nu vine la program ca orice alt jucător pentru că e accidentat. Când vrea să facă recuperare la noi, face. Când nu, face unde alege el să facă.

N-avea sens să facă la Marijana pentru că Gigi a spus clar că nu va mai juca. Avea vreun sens? Mai bine se reface natural. Nu spun că nu se poate reface la Marijana sută la sută, dar chiar n-avea niciun sens", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.