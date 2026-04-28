Capitol închis la FCSB: "Gigi a spus clar!"

Vlad Chiricheș (36 de ani) nu va mai juca la FCSB în acest final de sezon, iar în vară se va despărți oficial de clubul bucureștean, la finalul contractului. Experimentatul jucător s-a accidentat în partida cu Farul Constanța (3-2), ultima în care a fost folosit de Mirel Rădoi.
Vlad Chiricheș va mai merge la FCSB doar pentru recuperare
Criticat constant în spațiul public de Gigi Becali, Vlad Chiricheș își va mai face apariția la baza celor de la FCSB doar pentru recuperare, a anunțat Mihai Stoica, excluzând ca închizătorul să mai joace în acest sezon.
"Chiricheș nu se desparte acum, dar nu vine la program ca orice alt jucător pentru că e accidentat. Când vrea să facă recuperare la noi, face. Când nu, face unde alege el să facă.
N-avea sens să facă la Marijana pentru că Gigi a spus clar că nu va mai juca. Avea vreun sens? Mai bine se reface natural. Nu spun că nu se poate reface la Marijana sută la sută, dar chiar n-avea niciun sens", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.
Vlad Chiricheș va juca la altă echipă
După meciul cu Farul, ultimul al său la FCSB, în urma căruia Gigi Becali spunea că se bucură de accidentarea lui Vlad Chiricheș, mijlocașul oferea o replică și anunța că exclude varianta unei retrageri din fotbal.
"Ce e de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător, dar cred că în fotbal nu există recunoștință. Dacă ești bun, toată lumea se bucură. Dacă nu, ești la revedere.
Am jucat la un nivel foarte bun pe parcursul carierei, dar asta nu contează în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta! Îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Mi-e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că eu nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să-mi spună ce am de făcut. Da, clar că e patronul echipei și poate să mă dea afară. Dar, în afară de asta, eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel, s-a văzut că am fost acolo în echipă și mă bucur de asta.
Dacă pot schimba situația? Nu. După un alt meci să vii cu o astfel de declarație de genul ăsta, nu mai e nimic de schimbat, e clar", a spus Vlad Chiricheș.