Următoarea destinație, FCSB? Atacantul care l-a impresionat pe Mihai Stoica

Mihai Stoica, impresionat de golgheterul la zi din Superliga. Oficialul roș-albaștrilor îl consideră cel mai bun fotbalist din campionat.

Mihai Stoica a lăudat evoluțiile lui Jovo Lukic, atacantul central legitimat la U Cluj. Vârful de 1,90 metri a ajuns la formația ardeleană în vara anului 2025, după despărțirea de Universitatea Craiova.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a apreciat viteza jucătorului, dar și capacitatea acestuia de a nu pierde mingea în duelurile cu adversarii, susținând că acesta are potențial mare de creștere.

„Lukic mi se pare cel mai bun jucător din campionatul nostru în ediția asta de campionat. Așa l-am perceput eu. N-am avut niciun interes pentru el, nu știa Craiova cum să facă să scape de el. La U Cluj a găsit un alt ambient și a jucat excepțional. Nu întâmplător a fost chemat la lot la naționala lui Dzeko (n.r. – Bosnia). Problema lui U Cluj era la Lukic, pentru că Atanas Trică e un jucător de perspectivă, însa nu e Lukic. Doar că Lukic nu doar că a marcat, ci el are 18 goluri din acțiune în această ediție de campionat. Este extraordinar. El nu pierde mingea, are și viteză, chiar s-a văzut lipsa lui cu CFR Cluj”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Cifrele lui Jovo Lukić în acest sezon

Potrivit site-urilor de specialitate, atacantul are o cotă de piață actuală de 1,50 milioane de euro. Contractul său cu echipa clujeană este valabil până la 30 iunie 2029.

În actuala stagiune, Lukic a bifat 25 de apariții în sezonul regulat din Superliga, unde a reușit să marcheze 15 goluri. În play-off, fotbalistul a evoluat în 5 partide, înscriind de 3 ori. De asemenea, pe plan internațional, atacantul a bifat o selecție pentru prima reprezentativă a Bosniei. 

