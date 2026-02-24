Fotbalistul israelian a bifat o repriză în victoria cu Metaloglobus, scor 4-1, în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României.

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a evidențiat după meci că Ofri Arad i s-a părut lent pe faza defensivă și a explicat că încă nu are viteză de joc.

Reacția lui MM Stoica după ce Gigi Becali l-a criticat pe Ofri Arad

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a recunoscut că Arad nu are ritm, dar în același timp a sugerat că e fotbalist inteligent și că va fi o piesa importantă pe viitor.

”A fost un teren foarte greu. Ofri a jucat exact ce joacă un fotbalist inteligent. Gigi a zis foarte bine că nu are ritm. Bineînțeles că nu are ritm. Nu a mai jucat de la finalul lui octombrie.

Nu cred că a interpretat vreo fază greșit.

Putea să și marcheze, a fost o chestie de centimetri. E un jucător pe care ne bazăm și care cred că va fi o piesă importantă în coloana vertebrală a acestei echipe”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.

FCSB - Metaloglobus 4-1

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, apoi Dragoș Huiban a restabilit egalitatea în minutul 7. Ofri Arad a marcat în minutul 13, dar reușita sa a fost anulată de VAR din cauza unui ofsaid.

Darius Olaru a făcut 2-1 în cele din urmă în minutul 26. În actul secund, David Miculescu a dus scorul la 3-1 în minutul 51, iar trei minute mai târziu Mike Cestor a fost eliminat din tabăra oaspeților.

Juri Cisotti a stabilit scorul final, 4-1, în minutul 79, după un assist provenit de la Mihai Lixandru.