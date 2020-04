"Antrenamentul cel mai bun tot jocul ramane, nu mai e ca pe vremea noastra." Mircea Lucescu crede ca fotbalistii pot reveni la ritmul de competitie in timp record

Fotbalul este suspendat din cauza pandemiei de Covid-19, iar fotbalistii se antreneaza acasa.

Mircea Lucescu este de parere ca fotbalistii nu vor avea nevoie de o perioada de pregatire prea lunga in momentul in care se vor relua competitiile si spune ca in cel mult doua saptamani isi vor putea intra in ritm.

Totul depinde si de cat de bine se pregatesc acasa in aceasta perioada, iar meciurile vor fi cel mai bun antrenament pentru ei:

"Totul depinde de profesionalismul jucatorilor. Sunt oameni tineri, care nici nu pot sa stea inactivi si sunt convins ca toti incearca si reusesc sa se mentina in starea de forma si de performanta. Celelalte se pot pune la punct rapid, nu-i nevoie de mai mult de doua saptamani.

Nu mai exista acum in pregatire o perioada cum era pe vremea noastra, cu trei saptamani pe la munte. Antrenamentul cel mai bun tot jocul ramane!", a spus Mircea Lucescu pentru Antena Sport.

"Nu mi-l inchipui eu pe Messi ca se antreneaza cand joaca la trei zile!"

Mircea Lucescu este de parere ca reteta de succes a marilor jucatori, care evolueaza meci de meci, este recuperarea si pregatirea pentru competitie:

"In general, jucatorii titulari nici nu cred ca se antreneaza foarte mult. Nu mi-l inchipui eu pe Messi ca se antreneaza cand joacă la trei zile interval. Sau Ronaldo. Acolo se pune mai mult accent pe recuperare si pregatirea pentru competitie", a mai spus Lucescu.