"Dupa coronavirus mergem toti la psihiatrie!" Avertismentul lui Mircea Lucescu din cauza pandemiei: ce sfat da jucatorilor din Liga 1

Mircea Lucescu a vorbit despre subiectul pandemiei de coronavirus.

Mircea Lucescu isi petrece timpul in autoizolare si a oferit recent un interviu pentru italienii de la tuttomercatoweb.com. Antrenorul roman ii sfatuieste pe fotbalistii din Liga 1 sa accepte reducerile salariale, pentru ca e singura modalitate de a salva fotbalul romanesc:

"Stau in casa, citesc ziarele, imi organizez lucrurile si vorbesc cu fiul meu Razvan, care a ramas la Riad. Lumea nu e obisnuita sa stea in casa. Astazi, mentinem contactele la telefon, discutand, argumentand. Altfel, chiar am innebuni. Dupa virus, vom merge toti la psihiatrie.

Trebuie sa-si micsoreze salariile. In fotbal, cel mai rusinos lucru e falimentul, iar daca ei isi iubesc clubul trebuie sa faca totul pentru a-l salva si a evita o asemenea rusine.

Renuntand astazi, vom salva ziua de maine", a spus Mircea Lucescu, potrivit Tuttomercatoweb.