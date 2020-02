"Asta s-a intamplat!" Prima reactia a baskanului de la Besiktas dupa negocierile cu Mircea Lucescu! Ce se intampla cu antrenorul roman

Baskanul lui Besiktas a oferit prima reactie dupa negocierile cu Mircea Lucescu.

Antrenorul roman, Mircea Lucescu, a mers la Istanbul pentru a negocia cu Besiktas. Baskanul turcilor, Emre Kocadag i-a prezentat o oferta lui Mircea Lucescu, insa ramane de vazut daca acesta va accepta rolul de consultant al echipei pentru a construi o tactica perecum a facut in perioada in care a antrenat-o pe Sahtior.

Mircea Lucescu a mai fost la Besikstas, insa ca antrenor principal, in perioada 2002-2004, iar turcii au castigat campionatul cu el pe banca in sezonul 2002-2003.



"Stim structura clubului Sahtior Donetk. Mircea Lucescu nu va veni in functia de director, dar este important sa stea la Istanbul pentru o perioada lunga de timp. Se va gandi si va lua o decizie", a spus Kocadag, pentru turcii de la Fanatik.