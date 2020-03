ULTIMA ORA | Mircea Lucescu e pe cale sa revina in fotbal! Clubul a pus mana pe telefon si l-a sunat dupa ce si-a dat afara antrenorul! Unde poate ajunge

Mircea Lucescu ar putea reveni in Turcia.

Mircea Lucescu este dorit in Turcia, la Fenerbahce. Dupa ce initial Besikstas a vrut sa il aduca si au intretinut mai multe runde de negocieri cu antrenorul roman, mutarea a picat, iar acum Fenerbahce l-a pus in capul listei dupa ce clubul l-a demis pe Ersun Unal. Demiterea lui Unal vine dupa ce Fenerbahce are un parcurs slab in campionat. De 7 meciuri nu a mai castigat Fener, iar acestia au luat decizia de a schimba antrenorul, iar Mircea Lucescu este primul pe lista facuta de turci.

"Sefii lui Fenerbahce s-au intalnit cu Lucescu si negociaza cu el. Conducatorii clubului se concentreaza pe Lucescu. Cred ca il vor anunta dupa meciul cu Konyaspor, de sambata. Si romanul ar vrea sa vina la Fenerbahce", a declarat Zeki Uzundurukan, redactorul sef al cotidianului Fotomac.