Echipa pregătită de Hansi Flick vrea titlul și UEFA Champions League în actuala stagiune. În consecință, trage și cu dinții de fotbaliștii de perspectivă, cum ar fi puștiul Fermin Lopez (22 de ani).



FC Barcelona dă lovitura cu starul cotat la 70.000.000 de €: ”Contract valabil până în 2031!”



Catalanii îi pregătesc prelungirea contractului lui Lopez, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, în ciuda faptului că înțelegerea cu spaniolul expiră abia în 2029.



La 70 de milioane de euro este cotat Fermin Lopez, care în actuala stagiune a bifat patru reușite și patru assist-uri în 15 apariții din campionatul Spaniei.



”Barcelona ajunge la un acord verbal pentru un nou contract cu Fermin Lopez, valabil până în iunie 2031. Fermin a refuzat să plece în august și este pregătit să semneze în curând noua înțelegere, cu un salariu îmbunătățit.



Semnătura ar putea veni chiar în această săptămână”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.



FC Barcelona se află pe primul loc în clasamentul din La Liga cu 52 de puncte. După 21 de etape, catalanii au înregistrat 17 victorii, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri.

