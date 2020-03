Ar fi bomba momentului! Un club din Europa il vrea pe Mircea Lucescu la pachet cu fiul sau, Razvan! Ce echipa incearca o adevarata nebunie

Un club din Turcia ii vor pe Mircea Lucescu si Razvan Lucescu la echipa.

Dupa ce s-a scris ca Mircea Lucescu este dorit de Fenerbache, presa din Turcia scrie ca oficialii clubului il vor si pe Razvan Lucescu. Potrivit celor de la Hurriyet, Razvan Lucescu ar urma sa fie antrenor, in timp ce tatal sau, Mircea Lucescu, ar fi director tehnic.

Sursa citata spune ca turcii au inceput deja negocierile pentru acest lucru, insa pana la vara ar urma ca Mircea Lucescu sa conduca echipa din functia de antrenor din cauza faptului ca Razvan Lucescu ar putea pleca doar in vara de la Al Hilal. Pentru a prelua echipa pana in vara, lui Mircea Lucescu i s-a oferit 1 milion de euro. In urma cu cateva zile, cei de la Takvim, au sustinut ca incepand din vara, contractul lui Mircea Lucescu se va prelungi pe doua sezoane cu un salariu de 3 milione de euro pe sezon, dar cel mai probabil, acest bani vor fi impartiti intre Mircea Lucescu si fiul sau, daca aceste mutari se vor realiza.